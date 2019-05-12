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Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников
Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников

Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников

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Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников
08:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: По приметам на 12 мая судили об урожае и о лете. В народном календаре дата получила название девять мучеников, или девять целителей.

Верили, что именно в этот день все заговоры являются наиболее эффективными. Обращались 12 мая к Девяти мученикам и просили их об исцелении больных людей. Если человек рождался в день 12 мая, то говорили, что ему предстоит пройти девять разнообразных испытаний. Также ожидали цветения одуванчиков, которое начиналось примерно в этот день. И в это время начинали раскрываться почки у липы и сливы, цвела сирень, зацветал и красный клевер.

В этот день начинали лечить людей, пораженных лихорадками, чтобы недуги не осушили человеческую кровь и не ходили по жилам, не провоцировали опухоли, не воротили суставов и не ломали костей. Говорили, что обряды 12 мая проводят, чтобы "был крестьянин от воды светел да от земли чист".

Этот день считался днем целителей и исцелений. Лечились 12 мая, в основном, травами, заговорами и молитвами. Существовала даже легенда, согласно которой, перед тем, как создать человека, Бог нарисовал на песке его силуэт, но тут же появился Дьявол и проделал в фигуре 77 дырочек в виде ран. И тогда Бог сказал нечистому, что он создаст 11 целебных трав от 77 ран. Поэтому, согласно народным верованиям, человек может заболеть 77 болезнями и для каждой из них найдет лечебное средство. Однако очень важно было собрать растения в определенное время, соблюдая некоторые правила. День 12 мая как раз и был днем, когда можно было собирать растения и готовить на их основе снадобья.

В народе также почитали Девять мучеников, считая их толкователями снов и избавителями от оспы. Знахари отправлялись к больным и нашептывали им имена Мучеников – считалось, что это гарантирует выздоровление.

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