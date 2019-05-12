Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Чубаров считает, что восстановление целостности Украины стоит начинать с Крыма
Чубаров считает, что восстановление целостности Украины стоит начинать с Крыма
Апаршин: Минский формат сегодня не работает
Апаршин: Минский формат сегодня не работает
Манчестер Сити - чемпион Англии
Манчестер Сити - чемпион Англии
Меган Маркл и принц Гарри поздравили женщин с Днем матери
Меган Маркл и принц Гарри поздравили женщин с Днем матери

День матери 2019: как украинские политики поздравили своих матерей

День матери 2019: как украинские политики поздравили своих матерей
19:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости Украины: С Днем матери своих мамочек поздравил ряд украинских политиков: они поделились в соцсетях теплыми словами и фотоснимками со своими матерями.

Премьер-министр Владимир Гройсман опубликовал в сети свое детское фото вместе с матерью.

"Прошло 19 лет. Мне тебя очень не хватает, мама...", – написал Гройсман.

"Не забудьте найти особенные слова для тех, кто подарил нам с вами жизни. Для них мы навсегда – дети", – написал в сети избранный президентом Владимир Зеленский и добавил свое детское фото с матерью.

"Мама, я тебя люблю", – сказал в своем поздравлении мэр Львова и глава партии "Самопомич" Андрей Садовый.

На коротком видео, в котором Садовый призвал каждый день говорить маме, что любите ее, он показал свою матушку. Политик трогательно поцеловал маму.

"Моя лучшая Мама, спасибо тебе за жизнь!", – написал глава Радикальной партии Олег Ляшко.

Поздравил свою мать и экс-премьер, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, поделившись позитивным фото с мамой.

"Мамы и дочки. Люблю вас, мои девочки! С Днем матери всех!", – написала в сети лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она опубликовала фотоколлаж со своими матерью, дочерью и внучкой.

Министр юстиции Павел Петренко в поздравлении с Днем матери написал, что все его успехи и достижения – это, прежде всего, заслуга его мамы.

"В День матери благодарю мою маму за мудрость и терпеливость. Хочу быть для моих детей лучшим другом",– написала в сети первый заместитель спикера парламента Ирина Геращенко.

"Мамочка, спасибо, что ты у меня есть! Спасибо, что ты делала для меня. Спасибо, что тратила на меня все свое свободное время, водя по музеям, кинопремьерам и театрам. Спасибо за то, что давала мне правильные книги и водила на правильные фильмы", – написал нардеп Борислав Береза, добавив свое детское фото.

"Мама, спасибо тебе за то, что ты родила меня, воспитала меня, за то, что ты разделила со мной мою нелегкую судьбу", – сказала в видеообращении нардеп Надежда Савченко.

Как сообщалось ранее, действующий президент страны Петр Порошенко поздравил украинок с Днем матери. Он поблагодарил женщин за терпение, выдержку, удивительную мудрость и мужество.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Ирина Геращенко, Андрей Садовый, Олег Ляшко, Петр Порошенко, День матери, Павел Петренко, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман, Борислав Береза, Надежда Савченко, День матери 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников
02 День матери 2019: самые милые СМС-поздравления
03 Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
04 Сегодня в Украине отмечается День Матери
05 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ
На Киев надвигается сильная гроза
На Киев надвигается сильная гроза
На крыше Нотр-Дама предлагают посадить фруктовый сад
На крыше Нотр-Дама предлагают посадить фруктовый сад
День матери 2019: как отмечают праздник знаменитости
День матери 2019: как отмечают праздник знаменитости
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь