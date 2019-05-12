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Порошенко поздравил украинок с Днем матери

Порошенко поздравил украинок с Днем матери
11:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Петр Порошенко поблагодарил женщин за терпение, выдержку, удивительную мудрость и мужество

Президент Украины Петр Порошенко поздравил женщин Украины с Днем матери.

"Искренне поздравляю вас с самым теплым праздником весны, который не случайно приходится на день, когда пробужденная природа врывается в нашу жизнь буйной зеленью, пышным цветением, пением птиц и теплом солнечных лучей. Разве может быть другим День матери - ближайшей и родного человека на земле", – говорится в поздравлении П.Порошенко, обнародованном на сайте главы государства в воскресенье утром.

Глава государства отметил, что "мама подарила нам жизнь, оберегала и защищала нас, когда мы были слабыми, и заботилась о нас, даря самое ценное в мире сокровище - бескорыстную материнскую любовь".

П.Порошенко поблагодарил матерей за терпение, выдержку, удивительную мудрость и мужество.

"Кланяюсь до земли матерям, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от российской агрессии. Вместе со всем нашим народом молюсь за них и за их семьи. Желаю всем счастья, здоровья, душевного спокойствия, мира и благополучия, Божьей милости и благосклонности судьбы на долгие годы", – сказано в поздравлении.

День матери 2019: самые милые СМС-поздравления

Напомним, в воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери. Праздник установлен согласно Указу Президента "О Дне матери" от 10 мая 1999 года и отмечается каждое второе воскресенье мая.

В этот день поздравляют исключительно матерей и беременных женщин – будущих мам. Праздник возник в США. Сначала это была идея пацифистов – отмечать этот день как день единства матерей в борьбе за мир. Но подобная концепция не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

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Женщины, Петр Порошенко, День матери, Порошенко поздравил женщин.
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