Указом Порошенко почетное звание "Мать-героиня" присвоили 616 женщинам

Новости Украины: Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал новый указ по случаю Дня матери.

Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня матери присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 украинкам.

Об этом говорится в указе главы государства №190.

Отмечается, что почетного звания удостоены матери из всех регионов нашего государства и города Киева. Больше всего женщин, которые получили награду, в Ривненской области - 137. Второй по количеству матерей-героинь в этом году является Волынская область, где их 76, третьей - Закарпатская область, где представлены к награде 49 женщин.

"Мать-героиня" - государственная награда, которой президент ежегодно отмечает женщин, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Также почетного звания удостаиваются матери, воспитывающие усыновленных в установленном законом порядке детей.

Женщины отмечаются за весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения ими образования, развития творческих способностей детей, формирования высоких духовных и моральных качеств.