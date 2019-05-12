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Филарет настаивает на том, что УПЦ КП до сих пор существует и допускает раскол в ПЦУ

Филарет настаивает на том, что УПЦ КП до сих пор существует и допускает раскол в ПЦУ
22:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам почетного патриарха Филарета, с момента создания ПЦУ разговор с Епифанием состоялся не более пяти раз.

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в православной церкви и утверждает, что уполномочен созывать собор.

В комментарии программе ТСН, который был обнародован в одном из сюжетов в воскресенье, он сетовал на то, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний крайне редко с ним общается.

"Разве это общение? Когда каждый день нужно управлять церковью. Потому общения нет. Из-за того, что нет общения – а оно должно быть – церковь разделилась потому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить украинскую церковь", - заявил он.

Вместе с тем он утверждает, что, как и предстоятель ПЦУ, может созвать собор.

При этом почетный патриарх заверил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата до сих пор существует.

"Он (Киевский патриархат – Ред.) есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть… И будет патриархат. Причем, не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан", - сказал в прошлом глава УПЦ (КП).

На вопрос, допускает ли он разделение ПЦУ, почетный патриарх Филарет заявил: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Епифаний о перспективе объединения с УГКЦ: Теоретически это в будущем возможно

Перед Объединительным собором состоялся поместный собор, УПЦ-КП приняла решение о ликвидации церкви.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию. 3 февраля состоялась его интронизация.

Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) зарегистрирована 30 января 2019 года.

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Филарет, УПЦ КП, Епифаний, ПЦУ.
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