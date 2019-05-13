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Наев: В Крыму и на Донбассе - более 70 тысяч российских военных

Наев: В Крыму и на Донбассе - более 70 тысяч российских военных
02:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Сергей Наев рассказал, какое количество российских военных в Крыму и на Донбассе.

В оккупированном Крыму и ОРДЛО ныне находится около 75 тысяч российских кадровых военных.

Об этом рассказал бывший командующий Объединенных сил Сергей Наєв в интервью ТСН.

"В Крыму 40тысяч (российских - ред.) военных, в ОРДЛО - 35 тысяч. В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там вообще от 2100 до 2300 человек. А в "рядах армий" находятся около 11 тысяч российских граждан (это еще до выдачи паспортов), а остальной личныйо состав - местные жители", - подчеркнул Наев.

Кроме того, по его словам, то, что командиров так называемых 1-го армейского корпуса (Донецк - ред.) или 2-го армейского корпуса (Луганск - ред.) ВС РФ не афишируют, есть частичным подтверждением того, что на этих должностях - кадровые российские генералы.

Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса

Отвечая на вопрос, воспринимают ли россияне свое предназначение в ОРДЛО как наказание или повышение, экс-командующий ОС заметил, что среди кадровых офицеров РФ мнения разные.

"Высший руководящий состав, генералы, понимают, что движения фронта не будет, поэтому они спокойно сидят на своих должностях. А среди младшего офицерского состава не очень хорошие настроения", - отметил он.

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Россия, Крым, РФ, Донбасс, Агрессия, Сергей Наев.
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