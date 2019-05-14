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Вторник, 14.05.2019
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Предстоятель ПЦУ осуществит первый архипастырский визит в Мариуполь

Предстоятель ПЦУ осуществит первый архипастырский визит в Мариуполь
09:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ПЦУ

Новости Украины: Митрополит Епифаний посетит Мариуполь, где совершит заупокойную литию у памятника "Воинам, которые отдали жизнь за Украину".

Во вторник, 14 мая, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний посетит восток Украины и осуществит первый архипастырский визит в Мариуполь.

"Предстоятель Православной церкви Украины совершит заупокойную литию у памятника "Воинам, которые отдали жизнь за Украину", пообщается с военными 79-й аэромобильной бригады, а также встретится в епархиальном управлении Донецкой епархии с переселенцами, многодетными родителями, организаторами домов семейного типа", - сообщается на странице ПЦУ в Фейсбук.

Напомним, почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в православной церкви и утверждает, что уполномочен созывать собор.

В комментарии программе ТСН, который был обнародован в одном из сюжетов в воскресенье, 12 мая, он сетовал на то, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний крайне редко с ним общается.

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Мариуполь, Епифаний, ПЦУ.
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