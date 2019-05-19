Украина направила ноту МИД Египта в связи с задержанием танкера Sea Shark

Новости Украины: Посольство Украины в Арабской Республике Египет направило ноту в МИД Египта, в котором требует объяснить причину удержания грузового танкера Sea Shark.

Посольство Украины в Арабской Республике Египет направило ноту египетскому МИД с требованием пояснить ситуацию по удержанию флотом Египта грузового танкера с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич.

"Посольством Украины направлено ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась, а также разрешение на посещение судна консульскими должностными лицами", - сказал Кырылыч.

По его словам, украинский МИД также поручило Посольству Украины в АРЕ безотлагательно провести комплекс мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации. Данное дело находится на особом контроле Департамента консульской службы.

Как сообщалось, капитан танкера 18 мая написал, что египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков. По его словам, жизнь экипажа под угрозой, их фактически взяли в заложники представители египетского флота, настаивают на незаконном разгрузке танкера.

Танкер, загруженный 1,1 млн баррелей сырой нефти, сейчас находится на якоре в районе популярного египетского курорта Айн-Сохна, однако его собираются переместить в неизвестный капитану терминал.

Капитан призвал донести его сообщение в Интерпол, ИМО, МОТ, ООН и другие соответствующие организации.

Согласно FleetMon, экипаж танкера состоит из 31 человек: 17 граждан Украины, 2 моряков из Крыма, одного азербайджанца и 11 человек из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.

В конце ноября 2018 года танкер остановился в порту Суэца для дальнейших указаний, тогда же закончилась панамская регистрация и появилась необходимость изменения флага. Вскоре египетские власти оштрафовали владельца на 56 миллионов долларов за «незаконное проникновение» в территориальные воды Египта, судно было арестовано.