Погода на неделю: в Украину идет похолодание

Новости Украины: Тепло и сухо будет в большинстве регионов Украины в начале недели, и лишь на западе пройдут дожди.

В ближайшие сутки, 20 мая, в большинстве областей Украины сохранится теплая погода, и лишь на Закарпатье и Прикарпатье будет прохладнее, а в целом в западной части страны ожидаются дожди с грозами в зоне атмосферного фронта, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в западных и в Винницкой области дожди, грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°С, на крайнем востоке 8-10°С; днем 23-28°С, в западных областях 19-24°С.

В Киеве - без осадков, температура ночью 13-15°, днем 25-27°С.

Температура воды в Черном и Азовском морях была 18-21°; в Днепре возле Киева 17°.

Прогноз погоды на 20 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 20 мая в городах Украины:

Ужгород – дождь, ночью +13...+15, днем +21...+23

Львов – дождь, ночью +13...+15, днем +21...+23

Ивано-Франковск – дождь, ночью +12...+14, днем +21...+23

Тернополь – дождь, ночью +13...+15, днем +21...+23

Черновцы – дождь, ночью +12...+14, днем +21...+23

Хмельницкий – дождь, ночью +13...+15, днем +22...+24

Луцк – дождь, ночью ночью +12...+14, днем +23...+25

Ровно – дождь, ночью ночью +12...+14, днем +23...+25

Житомир – ясно, ночью +13...+15, днем +25...+27

Винница – ясно, ночью +13...+15, днем +25...+27

Одесса – ясно, ночью +16...+18, днем +22..+24

Николаев – ясно, ночью +14...+16, днем +24...+26

Херсон – ясно, ночью +14...+16, днем +24...+26

Симферополь – ясно, ночью +13...+15, днем +23...+25

Кропивницкий – ясно, ночью +13...+15, днем +25...+27

Черкассы – ясно, ночью +13...+15, днем +25...+27

Чернигов – ясно, ночью +12...+14, днем +24...+26

Сумы – ясно, ночью +11...+13, днем +23...+25

Полтава – ясно, ночью +12...+14, днем +24...+26

Днепр – ясно, ночью +13...+15, днем +25...+27

Запорожье – ясно, ночью +13...+15, днем +25...+27

Донецк – ясно, ночью +12...+14, днем +24...+26

Луганск – ясно, ночью +10...+12, днем +23...+25

Харьков – ясно, ночью +12...+14, днем +24...+26

Киев – ясно, ночью +13...+15, днем +25...+27

На 21 мая синоптики прогнозируют в западных областях грозовые дожди, на Прикарпатье местами значительные; температура ночью 10-15°, днем 16-21°.

На остальной территории небольшие кратковременные дожди, грозы, лишь в восточных и большинстве южных областей без осадков; температура ночью 10-15°, на крайнем востоке местами 7-9°, днем 20-25°.

В Киеве во вторник небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

Прогноз погоды на 21 мая, фото: meteo.gov.ua

22 мая в западных областях облачно с прояснениями; грозовые дожди, на Прикарпатье местами значительные; температура ночью 8-13°, днем 16-21°. На остальной территории переменная облачность; небольшие кратковременные дожди, грозы, только во восточной части и большинстве южных областей без осадков; температура ночью 10-15°, на крайнем востоке местами 8-10°, Днем 17-22°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и области 22 мая переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°.

Прогноз погоды на 22 мая, фото: meteo.gov.ua

23-24 мая в Украине небольшие кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Температура ночью 9-14°, днем в южной части 21-26°, в западных областях 15-20°, на остальной территории 18-23°.

В Киеве и области 23-24 мая небольшие кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.

Прогноз погоды на 23 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 24 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.