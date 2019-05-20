Сегодня День переводчика жестового языка на Украине

Новости Украины: Благодаря своим знаниям и четко отточенным навыкам сурдопереводчики преобразовывают способ общения, заменяя слова комплексом жестов.

Ежегодно 20 мая свой профессиональный праздник отмечают люди весьма редкой профессии — переводчики-дактилологи, или сурдопереводчики. Все эти названия относятся к специалистам, которые помогают глухим и слабослышащим людям понимать обращенные к ним фразы и вести диалог с окружающими.

Другими словами, они переводят устную речь на язык жестов. День переводчика жестового языка на Украине (или, как он называется по-украински, День перекладача жестової мови) появился в календаре праздничных дат не так давно — 25 марта 2009 года.

Тогда IV пленум центрального правления Украинского общества глухих, откликнувшись на инициативу Совета переводчиков жестового языка, выпустил постановление об учреждении профессионального праздника. Это решение поддержали также Всемирная ассоциация переводчиков жестового языка и Европейский форум переводчиков жестового языка.

Дело в том, что эта профессия сейчас оказалась непривлекательной — хотя бы в силу довольно скромной оплаты труда и отсутствия специализированных учебных заведений. И, между прочим, профессия сурдопереводчика считается одной из самых опасных для здоровья. К такому выводу пришли ученые Рочестерского технологического института. Переводчикам жестового языка приходится постоянно размахивать руками и активно использовать мимику. При этом они испытывают огромные физические нагрузки.

За недолгую историю празднования День переводчика жестового языка уже обзавелся собственными традициями. На следующий год после учреждения праздника, в 2009 году, прошли массовые торжественные мероприятия, на которых отметили лучших представителей профессии. Это нововведение прижилось, и церемонии стали проводить ежегодно. А с 2011 года в канун праздника была проведена Всеукраинская конференция переводчиков жестового языка, в которой участвовали и зарубежные специалисты.

За недолгую историю празднования День переводчика жестового языка уже обзавелся собственными традициями. На следующий год после учреждения праздника, в 2009 году, прошли массовые торжественные мероприятия, на которых отметили лучших представителей профессии. Это нововведение прижилось, и церемонии стали проводить ежегодно. А с 2011 года в канун праздника была проведена Всеукраинская конференция переводчиков жестового языка, в которой участвовали и зарубежные специалисты.