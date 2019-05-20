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Приметы и обряды на 20 мая – Купальница, День Ивана Бражника

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Приметы и обряды на 20 мая – Купальница, День Ивана Бражника
08:22 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В народном календаре дата 20 мая получила название Купальница.

Считалось, что нужно ранним утром 20 мая выставить ведра с колодезной водой на солнце, а днем облиться этой водой. В этот день воде придавалась целебная сила. Поэтому, даже лошадей в этот день по реке водили, чтобы защитить животных от нечистой силы. Сейчас активно цветут клен и яблони – вокруг очень много зелени, а погоды стоят хорошие. Старались 20 мая отправляться на посевную, если выпадал на молодую Луну, либо дул восточный, западный ветер – все это сулило богатый урожай.

По примете 20 мая в народе прозвали не иначе, как Купальница, поскольку вода в этот день обладала целебными свойствами. Выставляли на улицу ведра с водой и считали, что жидкость заряжается чудодейственной солнечной энергией, которую дарила людям. Лошадей не только прогоняли по реке, но также и поили их "солнечной" водой, чтобы они были здоровыми и бодрыми в течение всего года.

Продолжались 20 мая посевные работы. Обращали внимание на "происхождение" саженцев и семян. Например, говорили, что украденные и чужие (привозные) семена уродятся лучше. Сажали морковь для долгого хранения. Также цвела ранняя черемуха и сирень. Если в день Ивана Бражника шел дождь, то ему очень радовались, поскольку в этом случае сентябрь обещал быть теплым.

Народные приметы

Дождливый день – сентябрь теплым будет

Хорошая погода в этот день – примета к тому, что нужно выходить на посевные работы, чтобы собрать богатый урожай

Молодая луна в небе – нужно овощи сажать, чтобы получить богатый урожай

Сеять в новолуние – черви съедят все посевы

У месяца рога вниз смотрят – будет теплая погода. Если на небе виден месяц красного цвета, то, скорее всего, в ближайшее время пойдет дождь

На закате 20 мая солнце окрашено в красный цвет, и размеры его больше, чем обычно – погода в ближайшее время испортится

Знаменательные события в истории: 20 мая 2019 года

Разноцветные лучи на восходе солнца – примета, которая говорит о том, что погода в худшую сторону изменится

На акации много нектара и пчел в утреннее время – днем будет дождь, а в ближайшее время может начаться гроза.

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