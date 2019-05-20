Всемирный день метрологии: история и интересные факты о празднике

20 мая во всем мире отмечается довольно своеобразный праздник – Всемирный день метрологии. Фактически – профессиональный праздник для тех, чья жизнь связана с измерениями и точностью.
История праздника
На данный момент только 3 государства мира предпочитают собственную традиционную систему общепринятой метрической. Либерия – небольшая африканская страна, находится в процессе перехода с имперской системы на метрическую. В Бирме действуют и метрическая, и имперская, и собственная традиционная бирманская система измерения.
Ирландия уже закончила окончательный отказ от имперской системы, а Великобритания пока еще в процессе. Ага, сами создатели системы уже от нее отказались, а США продолжает идти своим "особым американским путем".
Интереснее всего поступили в Китае. Там полностью перешли на метрическую систему, но величинам присвоили старинные китайские названия. То есть по сути, ничего особо для простых людей не поменялось, зато с мировым сообществом стало проще взаимодействовать.
А сам праздник начали официально отмечать с 1999 года, о чем было объявлено Международным комитетом мер и весов.
Интересные факты
О профессии
Деятельность человека тесно связана с измерением физических величин. Они необходимы в качестве исходной информации для управления процессами, проектирования, принятия решений. Существует дисциплина, систематизирующая подобные знания. Метрологи занимаются измерением физических величин. Для этого используются приборы, которые должны проходить регулярную поверку (установление соответствия класса точности, заявленной в документации). В их задачи входит разработка и контроль следования государственным стандартам.
Путь в профессию начинается после окончания учебного заведения. Выпускник должен владеть пакетами прикладных компьютерных программ, базовыми предметами, в числе которых математика, физика, инженерная графика. Работа связана с большой ответственностью. Она востребована преимущественно только на крупных предприятиях и в государственных учреждениях, где необходимо проводить сертификацию, проверку изделий, материалов. В западных странах труд метрологов высоко оплачивается.