Всемирный день метрологии: история и интересные факты о празднике

Новости Украины: Всемирный день метрологии (День метрологии и стандартизации) – профессиональный праздник метрологов.

20 мая во всем мире отмечается довольно своеобразный праздник – Всемирный день метрологии. Фактически – профессиональный праздник для тех, чья жизнь связана с измерениями и точностью.

История праздника

На данный момент только 3 государства мира предпочитают собственную традиционную систему общепринятой метрической. Либерия – небольшая африканская страна, находится в процессе перехода с имперской системы на метрическую. В Бирме действуют и метрическая, и имперская, и собственная традиционная бирманская система измерения.

Ирландия уже закончила окончательный отказ от имперской системы, а Великобритания пока еще в процессе. Ага, сами создатели системы уже от нее отказались, а США продолжает идти своим "особым американским путем".

Интереснее всего поступили в Китае. Там полностью перешли на метрическую систему, но величинам присвоили старинные китайские названия. То есть по сути, ничего особо для простых людей не поменялось, зато с мировым сообществом стало проще взаимодействовать.

А сам праздник начали официально отмечать с 1999 года, о чем было объявлено Международным комитетом мер и весов.

Интересные факты

На Руси единицей длинны была "пядь" или "локоть". Изначально эта мера составляла расстояние между концами большого и указательного пальцев.

В древние времена люди изобрели эталонные меры, которые служили для поддержания единства мер. К ним относились бережно и хранили в храмах и церквях.

В качестве меры длинны в древности в некоторых регионах использовали ширину зерна и толщину волоса верблюда.

Первое определение метра было принято учеными из Франции Ж. д’Аламбером и П. Мешеном в 1791 году. Он был определен как одна десяти миллионная часть четверти Парижского меридиана.

Метрическая система мер впервые была предложена во Франции в начале 1840 года. В России она была оценена и поддержана Д.И. Менделеева, который содействовал принятию метрической реформы.

Системой единиц метрической системы является международная система единиц или СИ. ее используют в большинстве странах мира. СИ содержит 7 основных единиц: метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, модуль, кандела.

О профессии

Деятельность человека тесно связана с измерением физических величин. Они необходимы в качестве исходной информации для управления процессами, проектирования, принятия решений. Существует дисциплина, систематизирующая подобные знания. Метрологи занимаются измерением физических величин. Для этого используются приборы, которые должны проходить регулярную поверку (установление соответствия класса точности, заявленной в документации). В их задачи входит разработка и контроль следования государственным стандартам.

Путь в профессию начинается после окончания учебного заведения. Выпускник должен владеть пакетами прикладных компьютерных программ, базовыми предметами, в числе которых математика, физика, инженерная графика. Работа связана с большой ответственностью. Она востребована преимущественно только на крупных предприятиях и в государственных учреждениях, где необходимо проводить сертификацию, проверку изделий, материалов. В западных странах труд метрологов высоко оплачивается.