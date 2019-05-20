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МВД: С начала мая на воде погибло 38 украинцев

МВД: С начала мая на воде погибло 38 украинцев
10:07 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: www.youtube.com

Новости Украины: В МВД предупреждают об опасностях купания в теплый сезон и соблюдении правил безопасности.

Официально купальный сезон еще не открыт, а в МВД уже обнародовали статистику погибших на воде. Как сообщают в пресс-службе ведомства, около сорока летальных случаев было зафиксировано только за текущий месяц.

Самой распространенной причиной трагедий на водоемах остается нарушение правил безопасности во время купания. Так, люди выбирают места для отдыха на воде, которые не предназначены для этого. Так, 15 мая в Запорожской области возле с. Бурчак погибли двое детей. Мальчик хотел сфотографироваться возле оросительного канала, но не смог удержаться и упал в воду. Друг попытался спасти его, но также утонул.

В общей сложности на воде с начала года погибло почти 220 людей, удалось спасти 124 участников инцидентов. В Министерстве внутренних дел заявляют: не стоит переоценить свои возможности и недооценивать силу природы, а также игнорировать технику безопасности на воде.

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С целью предупредить фатальные случаи, сотрудники спасательных служб открыли сезон ревизий мест отдыха на природе, где есть выход к водоемам. Также работники ведомств ведут социальную работу с гражданами, но как утверждают в пресс-службе МВД, наиболее действенным способом не стать жертвой водной стихии остается собственная осторожность и ответственность.

В Министерстве также напоминают об основных правилах поведения на природе. Это купание в специально оснащенных местах, внимание к своим детям, которые любят воду, не испытывать свои силы во время заплыва, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Рыбалкам стоит также следить за предупреждениями синоптиков и ГСНС. В случае штормовых предупреждений не выходить на воду на лодках.

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Вода, Дети, МВД, Правила, Жертвы, Безопасность, Статистика, Трагедия, Сезон, Купание, Случай, Май, Водоем, ГСНС, Утопленник.
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