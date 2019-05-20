Германия инвестирует в еще один проект реформы децентрализации в Украине

Новости Украины: Сотрудничество Украины с Германией позволило расширить список реализуемых инициатив в рамках реформы децентрализации.

Как сообщается в пресс-службе, в мае этого года список реформ децентрализации, которые реализуется в сотрудничестве с германской стороной, пополнится еще одним пунктом. Заграничные партнеры инвестируют в обновление инфраструктуры сельской медицины.

Соответственное соглашение было подписано сегодня, 20 мая, региональным директором Банка развития KfW Куртом Штрассером и Министром соцполитики Андреем Ревой, а также с участием исполнительного директора Украинского фонда социальных инвестиций Андреем Лактионовым. Благодаря подписанию данного документа Украина получила дополнительную возможность - реализацию Проекта "Содействие развитию социальной инфраструктуры".

Этот проект позволяет достичь главной цели - реформирование и улучшение работы медучреждений в регионах. Поэтому правительство Германии выделило более 14 млн. евро грантовых средств на закупку современной техники для центров первичной медпомощи в областях Украины. Закупленные приборы поступят в 60-70% учреждений по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в контролируемые районы Донецкой и Луганской областей.

Данный проект планируют реализовать до 2022 года при поддержке УФСИ. В период с 2008 года и по сей день правительством Германии было выделено более 45 миллионов евро в рамках грантовых программ для развития социальной инфраструктуры в стране. Ранее инвестиции направлялись на обеспечения жилье для ВПО, реконструкцию социальных объектов на востоке страны. Работы по последнему проекту ведуться и сейчас.