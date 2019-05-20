Сербская Церковь официально отказался признать ПЦУ

Новости Украины: Архиерейский собор Сербской православной церкви решил не признавать православную церковь Украины.

На официальном сайте Сербской патриархии появился релиз решений Архиерейского собора, заседание которого проходило с 9 по 18 мая, сообщает Cerkvarium.

"В нем объявлено, что СПЦ не признает "парацерковную структуру" в Украине, которую она считает до сих пор "церковным расколом", а решение Вселенского патриарха предоставить автокефалию - «неудачной попыткой решить проблему "через колено", в одностороннем порядке, без диалога с УПЦ МП и РПЦ и без всеправославных консультаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Собор «пожаловался» на другие проблемы, которые постигли Сербскую Церковь: неравная борьба с государствами за сохранение Косово и Метохии; враждебность и дискриминация СПЦ в странах бывшей Югославии, особенно в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и особенно Черногории; неканоническое вторжение румынских епископа и священника на каноническую территорию СПЦ в Восточной Сербии; рост численности различных раскольников и сектантов и т.п.

Как сообщает Cerkvarium, это решение архиерейского собора СПЦ принято на фоне визита архиепископа Кипра Хризостома в Белград, где он обсуждал с патриархом Иринеем вопрос признания ПЦУ. В начале января 2019 года вновь образованная церковь получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Однако 14 мая почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.