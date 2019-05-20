Синоптик рассказала, каким будет лето в Украине

Новости Украины: По прогнозам, нынешнее лето в Украине будет довольно жарким, в июле-августе возможны грозы, град и сильные ливни.

Нынешнее лето будет в целом теплым, даже жарким, в течение которого возможны дожди и град. Об этом сообщила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии корреспонденту УНН.

"Можем ожидать, что лето в Украине будет довольно жарким и теплым. Июнь будет довольно засушливым, в июле осадков будет больше в центральных и южных областях, в августе осадков будет несколько больше на западе и в центральных областях", - сообщила Балабух.

По ее словам, в условиях высоких температур в июле-августе следует ожидать также такие явления, как грозы, град, сильные ливни и шквалы.

"Этот период может быть более опасным", - добавила метеоролог.

При этом она добавила, для нынешнего лета также будут характерны резкие изменения температуры, особенно для июня.

Кроме того, возможны большие разрывы в значении температур между различными областями страны, а также очень неравномерное распределение осадков по территории страны.