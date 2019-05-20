Решение о снятии судимости с Лозинского обжаловали в апелляционном суде

Новости Украины: Прокуратура Киева обжаловала в апелляционном суде решение Днепровского райсуда о снятии судимости с Виктора Лозинского, обвиняемого в убийстве.

Как сообщается в пресс-службе столичной прокуратуры, в столичном аппеляционном суде представителями прокуратуры было обжаловано решение о досрочном снятии судимости с Виктора Лозинского, экс-депутата и предпринимателя. В 2013 году он был осужден за совершение убийства.

"Во время заседания судом не была должным образом проверена информация о том, каким образом указанное лицо доказало свое исправление. Ходатайство стороны защиты не содержало характеристик с места жительства, работы или органов, осуществляющих за лицом надзор, имеющим судимость, относительно его поведения и реального исправления", - сообщают в прокуратуре Киева.

Также в ведомстве добавили, что не было представлено информации о возмещении в результате совершенного преступления, а также документы, которые характеризуют поведение подсудимого, совершение либо не совершение дополнительных преступлений. Всего этого, как утверждает сторона прокуратуры, на заседании суда рассмотрено не было.

Учитывая все вышеизложенное, представители прокуратуры направили апелляцию с целью обжаловать решение суда о снятии судимости с Лозинского. В ведомстве требуют также вынести новое решение, где ходатайство об удовлетворении снятии судимости с экс-чиновника будет снято.

Напомним, что в июне 2009 года Виктор Лозинский вместе с начальником Голованевской районной прокуратуры Евгением Горбенко и начальником Голованевского районного отдела милиции Михаилом Ковальским были замешаны в инциденте, во время которого погиб местный житель одного из населенных пунктов Кировоградской области. После судовых заседаний Виктора Лозинского обвинили в убийстве мужчины и приговорили к 15 годам лишения свободы.