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Решение о снятии судимости с Лозинского обжаловали в апелляционном суде

Решение о снятии судимости с Лозинского обжаловали в апелляционном суде
17:06 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: www.sq.com.ua

Новости Украины: Прокуратура Киева обжаловала в апелляционном суде решение Днепровского райсуда о снятии судимости с Виктора Лозинского, обвиняемого в убийстве.

Как сообщается в пресс-службе столичной прокуратуры, в столичном аппеляционном суде представителями прокуратуры было обжаловано решение о досрочном снятии судимости с Виктора Лозинского, экс-депутата и предпринимателя. В 2013 году он был осужден за совершение убийства.

"Во время заседания судом не была должным образом проверена информация о том, каким образом указанное лицо доказало свое исправление. Ходатайство стороны защиты не содержало характеристик с места жительства, работы или органов, осуществляющих за лицом надзор, имеющим судимость, относительно его поведения и реального исправления", - сообщают в прокуратуре Киева.

Также в ведомстве добавили, что не было представлено информации о возмещении в результате совершенного преступления, а также документы, которые характеризуют поведение подсудимого, совершение либо не совершение дополнительных преступлений. Всего этого, как утверждает сторона прокуратуры, на заседании суда рассмотрено не было.

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Учитывая все вышеизложенное, представители прокуратуры направили апелляцию с целью обжаловать решение суда о снятии судимости с Лозинского. В ведомстве требуют также вынести новое решение, где ходатайство об удовлетворении снятии судимости с экс-чиновника будет снято.

Напомним, что в июне 2009 года Виктор Лозинский вместе с начальником Голованевской районной прокуратуры Евгением Горбенко и начальником Голованевского районного отдела милиции Михаилом Ковальским были замешаны в инциденте, во время которого погиб местный житель одного из населенных пунктов Кировоградской области. После судовых заседаний Виктора Лозинского обвинили в убийстве мужчины и приговорили к 15 годам лишения свободы.

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Все по теме:

Киев, Прокуратура, Суд, Убийство, Судимость, Документы, Поведение, Доказательства, Апелляция, Виктор Лозинский.
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