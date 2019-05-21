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День Иоанна Богослова: история, что можно и что нельзя делать в этот день

День Иоанна Богослова: история, что можно и что нельзя делать в этот день
09:21 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 21 мая 2019 года чествуют Иоанна Богослова – одного из самых любимых учеников Иисуса Христа.

В церковном календаре этот праздник считается самым загадочным. Богословом святого Иоанна церковь назвала за откровения, которые познал мир благодаря ему.

Апостол Иоанн Богослов — возлюбленный ученик Иисуса Христа и автор "Откровения Иоанна Богослова". Житие Иоанна Богослова вполне естественным образом сделало его патроном всех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству.

История

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов родился в семье Зеведея и Саломии (дочь святого Иосифа Обручника). Каждую ночь он со своими братьями и отцом ходили ловить рыбу, которую потом продавали на рынке. В одну из таких ночей, по преданию, Иисус, наблюдая за ними, сказал: "Следуйте за Мною, и я сделаю вас ловцами душ человеческих".

Что можно делать 21 мая

1. Наши предки в этот день до восхода солнца собирали росу и больные промывали ей глаза, девушки умывались ею, чтобы быть красивыми, пожилые люди мочили голову в росу "чтобы не болела", а хозяйки кропили этой росой домашнюю птицу – "чтобы плодились цыплята" .

Приметы и обряды на 21 мая – День Ивана Богослова, День Арсения пшеничника

Что нельзя делать 21 мая

1. Не встревайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергий в этот день важно найти применение.

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