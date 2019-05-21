НАТО выделит Украине €1,5 миллиона на объекты для радиоактивных отходов

Новости Украины: Украина и НАТО подписали контрактные документы в рамках проекта по захоронению радиоактивных отходов на сумму в €1,5 млн., направленную на объект "Цибулеве".

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко сообщил о подписании контрактных документов между Украиной и НАТО в рамках проекта по захоронению радиоактивных отходов, которые хранятся в могильнике на объекте "Цибулеве" Минобороны в Кировоградской области.

Петренко отметил, что это пример практической поддержки НАТО оборонного сектора Украины. Он выразил надежду, что работа на объекте "Цибулеве" будет также результативной, как и в проекте "Вакуленчук".

Известно, что проект на объекте "Цибулеве" будет длиться 18 месяцев, а его стоимость составит €1,5 млн. Отмечается, что пока полная сумма еще не поступила, но доноры - Норвегия и Германия - приложили все усилия, чтобы выделить полный объем средств.

В рамках пилотного проекта объекта "Вакуленчук" отрабатывались все этапы финансирования работ, организации контроля ГИЯРУ на 6 объектах по всей территории Украины. Он был успешно выполнен, получил положительные заключения органов государственной власти.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции поделился, что недостающую сумму в €120 тыс. планируется получить до конца года.

Отмечается, что первым этапом будет обследование, подготовка материалов для разработки технического решения. Затем планируется мобилизация объекта, размещение техники для ликвидации, разработка контейнеров, всех технических вопросов по извлечению. Затем - активная фаза, извлечение отходов и упаковки в контейнеры, отвоз на ГНС "Радон". Далее, после завершения работ на объекте "Цибулеве" работы начнутся на объекте "Телятин", в Ивано-Франковской области.

Кроме того, по словам руководителя проекта Трастового фонда НАТО, еще два объекта появятся в Крыму, а один - в Донецке. На данный момент, крымские объекты переданы в управление Росатома, который осуществляет наблюдение за ними. Относительно объекта в Донецке в Украине нет данных, о чем она сообщила МАГАТЭ.