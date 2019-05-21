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НАТО выделит Украине €1,5 миллиона на объекты для радиоактивных отходов

НАТО выделит Украине €1,5 миллиона на объекты для радиоактивных отходов
13:37 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина и НАТО подписали контрактные документы в рамках проекта по захоронению радиоактивных отходов на сумму в €1,5 млн., направленную на объект "Цибулеве".

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко сообщил о подписании контрактных документов между Украиной и НАТО в рамках проекта по захоронению радиоактивных отходов, которые хранятся в могильнике на объекте "Цибулеве" Минобороны в Кировоградской области.

Петренко отметил, что это  пример практической поддержки НАТО оборонного сектора Украины. Он выразил надежду, что работа на объекте "Цибулеве" будет также результативной, как и в проекте "Вакуленчук".

Известно, что проект на объекте "Цибулеве" будет длиться 18 месяцев, а его стоимость составит €1,5 млн. Отмечается, что пока полная сумма еще не поступила, но доноры - Норвегия и Германия - приложили все усилия, чтобы выделить полный объем средств.

В рамках пилотного проекта объекта "Вакуленчук" отрабатывались все этапы финансирования работ, организации контроля ГИЯРУ на 6 объектах по всей территории Украины. Он был успешно выполнен, получил положительные заключения органов государственной власти.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции поделился, что недостающую сумму в €120 тыс. планируется получить до конца года. 

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Отмечается, что первым этапом будет обследование, подготовка материалов для разработки технического решения. Затем планируется мобилизация объекта, размещение техники для ликвидации, разработка контейнеров, всех технических вопросов по извлечению. Затем - активная фаза, извлечение отходов и упаковки в контейнеры, отвоз на ГНС "Радон". Далее, после завершения работ на объекте "Цибулеве" работы начнутся на объекте "Телятин", в Ивано-Франковской области. 

Кроме того, по словам руководителя проекта Трастового фонда НАТО, еще два объекта появятся в Крыму, а один - в Донецке. На данный момент, крымские объекты переданы в управление Росатома, который осуществляет наблюдение за ними. Относительно объекта в Донецке в Украине нет данных, о чем она сообщила МАГАТЭ.

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Украина, НАТО, Средства, Кировоградская область, Могильник радиоактивных отходов, Цибулеве.
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