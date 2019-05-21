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Состояние арестованного крымского активиста Бекирова ухудшается

Состояние арестованного крымского активиста Бекирова ухудшается
16:56 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Фото: newsone.ua

Новости Украины: Крымский активист Эдем Бекиров, которого незаконно арестовали российские оккупанты, находится в тяжелом состоянии.

О том, что тяжелобольной активист находится на пределе, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, у Бекирова стремительно ухудшается здоровье, и на все попытки поправить ситуацию российская сторона реагирует, но в результате надлежащую помощь Эдем не получает. Как утверждает сама Денисова, она уже обращалась к представительнице по вопросам защиты прав человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы повлиять на ситуацию и принять меры относительно госпитализации и лечения крымского активиста.

В ответ на данную просьбу Москалькова направила поручение ответственной по правам человека в оккупированном Крыму Людмиле Лубиной, чтобы там проверили состояние здоровья заключенного. На что по версии российской стороны, врачи опровергли информацию, что здоровье Бекирова ухудшается.

В сообщении отмечается, что после осмотра Эдема все же направили в больницу для проведения обследований кардиологом и эндокринологом. Вместе с заключением врачей об удовлетворительном состоянии крымского активиста было принято решение увеличить количество единиц инсулина. Это может означать, что у Эдема обостряется сахарный диабет.

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Увеличение дозы инсулина, в свою очередь, привело к другим проблемам со здоровьем, утверждает омбудсмен. "Большое количество инсулина привело к увеличению поджелудочной железы. Это приводит к нестерпимой боли. Также он страдает от сильной головной боли и отечности тела. А левая нога вообще атрофируется из-за малоподвижности", - рассказала Людмила Денисова.

Из-за возникновения новых проблем с состоянием Бекирова, она снова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы повлиять на обеспечение прав активиста и надлежащей медицинской помощи во избежание фатальных последствий.

Напомним, в 2018 году Эдема Бекирова задержали российские силовики на границе с Крымом и обвинили в хранении и транспортировки оружия и взрывчастых веществ.

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Россия, Крым, Болезнь, Обвинение, Права человека, Ухудшение, Заключенный, Состояние, Активист, Эдем Бекиров.
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