Приметы и обряды на 22 мая – День Николы Вешниго

Новости Украины: В народе 22 мая называли по-разному: день Николы Чудотворца, день Николы вешнего, Николы теплого.

Это один из главных праздников на Руси, поскольку народ считал своим заступником и покровителем именно Николая Чудотворца. Особенно его почитали мореплаватели и путешественники. К святому обращались за помощью и избавления от бед. Говорили, что поле Николы холода еще 12 раз ударят. Также на 22 мая расцветала сирень.

Отправлялись в церковь, чтобы помолиться Николаю чудотворцу, и говорили: "Святой Никола Угодник! Помоги мне святой чудотворец! Покрой меня своим чудом и сохрани от всех несчастий".

Известно, что Николай также спасал от бед детей, покровительствовал молодым парам и предотвращал пожары на полях. Ему 22 мая молились о здоровье лошадей и защите от воров. В народе его прозвали и покровителем весны. Обязательно старались в этот день накормить обездоленных людей, иначе в течение года самому придется голодать.

Святому Николаю 22 мая молились о здоровье лошадей и только после этого их седлали, иначе бесовская сила станет кататься на лошадях и заездит коней до смерти. И если видели, что лошадь вздрагивает, обязательно говорили: "Кыш-кыш, нечистая сила". Начинали выгонять коней в ночное – для этого молодые юноши собирались все вместе и гнали животных. Провожали их всем селом. Начинались песни, хороводы – вокруг царило веселье. Ранее также 22 мая этот день как период начала вступления мальчиков во взрослую жизнь, после чего старшие переставали их воспитывать.

Старались не купаться в реке до 22 мая, поскольку это считалось большим грехом. Кроме того, ода еще недостаточно сильно прогревалась.

В день Николы вешнего "заказывали" луга – делалось это с помощью прутьев и веток, которые 22 мая втыкали в землю, чтобы было понятно: скот выпасать здесь нельзя.

В этот день заказывали молебны с водосвятием, чтобы святой уберег коней от волков и медведей и даровал табунам здоровье. Затем от каждого семейства снаряжали холостых ребят, и всем селом провожали их до поля. Специально для 22 мая пекли пироги с гречневой кашей, готовили подарки. Конюхи с подарками и пирогами после угощений отправлялись с лошадьми на луга и целую ночь проводили в гулянии.

А еще заканчивалась на Николу Весеннего пора посадки картофеля, который не только вторым хлебом для крестьянина был, но и для самых неожиданных целей послужить мог.

Ожидая устойчивого тепла, с особым нетерпением ждали Николу: "Пришел бы Никола, а тепло будет", "До Николы крепись, хоть разопнись, с Николы живи не тужи".

Никола Вешний - праздник конюхов, и одно из главных событий дня - выгон лошадей в поле, на починки, на пашницу, на ночной подножный корм (в ночное): "Никола Весенний лошадь откормит, осенний - на двор загонит".

Народные приметы

На следующий день после Николы идет дождь – лето тоже будет дождливым и холодным

День Николы был крайним сроком для посадки картофеля, поскольку считали, что, если его посадить позже, то он, по приметам, уже не успеет вырасти, и урожай не соберешь

Туманное и мокрое утро 22 мая – значит, нужно умыться первой росой, чтобы в течение года быть здоровым. Также надлежало пройти по полям и произнести заговоры, чтобы земля была плодородной

Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса

Ольха зацвела – пора гречиху сеять.