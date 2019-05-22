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Именины (День Ангела) Николая: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Николая: значение имени и поздравления
08:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Николай в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах европы у этого имени есть аналоги. Во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас. Сокращенные обращения к Николаю в европе стали самостоятельными именам – Клаус, Нильс.

От имени Николай образовано несколько женских имен. В разных странах девушек будут звать Николетта, Николь, Никулина, Колетта, Класина, Николя, Николаса и другие имена.

У христиан особо почитается святитель Николай, архиепископ Мирликийский. Он более известен как Николай-угодник или же Николай-чудотворец. Святой Николай однажды помог одной очень бедной семье, в которой было несколько дочерей, без приданного выдать их замуж было не возможно. Он подбросил в их дом мешок с золотом. Отсюда и появилась традиция – дарить на рождество подарки, а сам святой Николай, как добрый даритель, который дарит детям подарки, впоследствии стал именоваться Санта-Клаусом.

Святой Николай считается покровителем мореплавателей, рыбаков, путешественников и торговцев. Он также покровительствует таким государствам как Россия, Греция, острову Сицилия, городам Амстердам, Ливерпуль, Неаполь, Луцк, Плимут, Портсмут, Фрибург и Парижскому университету. Для имени Николай будут указаны православные именины. Католические именины Николая – смотрите имя Нильс.

Николай по своей сути очень скрытный человек. Он всегда стремится к движению вперед, абсолютно не обращая внимания на окружающих. Никогда нельзя обладать точной уверенностью в том, что на данный момент задумал Николай. Мотивы его поступков часто остаются загадкой. При этом такой человек наделен самообладанием. Крайне мало вещей, которые могли бы по-настоящему задеть его достаточно черствую душу. На сложившиеся в обществе условности он смотрит отчасти свысока, при этом исправно их соблюдая. Несмотря на внешнее дружелюбие, Николай постоянно все анализирует. Случаются моменты, когда в нем проявляется агрессия. В тоже время ему, как и всем, необходима забота. если он чувствует проявление к себе доброты, то отвечает тем же.

Николай достаточно эгоистичный человек с консервативными убеждениями. В жизни он не использует свою интуицию, а полагается на личные умозаключения. Такого мужчину нельзя назвать коммуникабельным. Он достаточно умен и сообразителен, но обычно явно не показывает своих способностей. Николаю свойственны неординарные решения.

Николай способен полностью посвятить себя работе, совершенно не жалея себя. В коллективе его ценят. если обладатель этого имени займет руководящий пост, то становится достаточно жестким. При необходимости он способен овладеть любыми навыками.

Поздравления

Николая поздравляем!

Долгих лет тебе желаем!

С юмором идти по жизни,

Бодрым быть и не болеть.

 

Все преграды и невзгоды

С легкостью преодолеть!

Мир в душе, покой в семье

Пожелаем мы тебе!

Именины (День Ангела) Василия: значение имени и поздравления

Желаю, Коля, от души,

Тебе счастливым быть всегда,

Успехов важных и больших

Достичь легко и без труда!

 

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь радость и везение!

Живи красиво, ярко, круто

И получай лишь наслаждение!

Поздравляем, Николай,

И желаем дружно:

Постоянно твердо знай,

Что для счастья нужно.

 

Пусть далекие мечты

Упадут в ладони,

Пусть удачлив будешь ты

И на все способен.

 

Пусть всегда и соль, и хлеб

Будет в твоем доме,

Пусть найдет тебя успех,

Чтоб исполнить волю.

Николай, спешу поздравить

И удачи пожелать,

Цели значимые ставить,

Их упрямо достигать.

 

Счастье пусть тебя окружит,

Греет чувство сердце пусть,

Никогда пусть не зацепят

Твою душу боль и грусть.

День ангела Ивана: значение имени и поздравления в стихах

Будь вечно молод, Николай,

И никогда не унывай.

Пускай во всем тебе везет,

Пускай во всем пребудет взлет.

 

Здоровье крепким будет пусть,

Пусть стороной обходит грусть.

Желаю я тебе добра

И быть веселым навсегда.

Ты сегодня, Николай,

Поздравления принимай.

Победителем народа

Вместе с именем шагай.

 

Я желаю, чтоб победы

Добивался ты во всем,

И удача засыпала

Тебя звездным, чтоб дождем.

 

Пусть звучат тебе фанфары,

Путь салюты освещают,

Птица счастья над тобою

Крыльев пусть не опускает.

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