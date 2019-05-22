Именины (День Ангела) Николая: значение имени и поздравления

По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах европы у этого имени есть аналоги. Во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас. Сокращенные обращения к Николаю в европе стали самостоятельными именам – Клаус, Нильс.
От имени Николай образовано несколько женских имен. В разных странах девушек будут звать Николетта, Николь, Никулина, Колетта, Класина, Николя, Николаса и другие имена.
У христиан особо почитается святитель Николай, архиепископ Мирликийский. Он более известен как Николай-угодник или же Николай-чудотворец. Святой Николай однажды помог одной очень бедной семье, в которой было несколько дочерей, без приданного выдать их замуж было не возможно. Он подбросил в их дом мешок с золотом. Отсюда и появилась традиция – дарить на рождество подарки, а сам святой Николай, как добрый даритель, который дарит детям подарки, впоследствии стал именоваться Санта-Клаусом.
Святой Николай считается покровителем мореплавателей, рыбаков, путешественников и торговцев. Он также покровительствует таким государствам как Россия, Греция, острову Сицилия, городам Амстердам, Ливерпуль, Неаполь, Луцк, Плимут, Портсмут, Фрибург и Парижскому университету. Для имени Николай будут указаны православные именины. Католические именины Николая – смотрите имя Нильс.
Николай по своей сути очень скрытный человек. Он всегда стремится к движению вперед, абсолютно не обращая внимания на окружающих. Никогда нельзя обладать точной уверенностью в том, что на данный момент задумал Николай. Мотивы его поступков часто остаются загадкой. При этом такой человек наделен самообладанием. Крайне мало вещей, которые могли бы по-настоящему задеть его достаточно черствую душу. На сложившиеся в обществе условности он смотрит отчасти свысока, при этом исправно их соблюдая. Несмотря на внешнее дружелюбие, Николай постоянно все анализирует. Случаются моменты, когда в нем проявляется агрессия. В тоже время ему, как и всем, необходима забота. если он чувствует проявление к себе доброты, то отвечает тем же.
Николай достаточно эгоистичный человек с консервативными убеждениями. В жизни он не использует свою интуицию, а полагается на личные умозаключения. Такого мужчину нельзя назвать коммуникабельным. Он достаточно умен и сообразителен, но обычно явно не показывает своих способностей. Николаю свойственны неординарные решения.
Николай способен полностью посвятить себя работе, совершенно не жалея себя. В коллективе его ценят. если обладатель этого имени займет руководящий пост, то становится достаточно жестким. При необходимости он способен овладеть любыми навыками.
Поздравления
Николая поздравляем!
Долгих лет тебе желаем!
С юмором идти по жизни,
Бодрым быть и не болеть.
Все преграды и невзгоды
С легкостью преодолеть!
Мир в душе, покой в семье
Пожелаем мы тебе!
Желаю, Коля, от души,
Тебе счастливым быть всегда,
Успехов важных и больших
Достичь легко и без труда!
Пусть дарит каждая минута
Тебе лишь радость и везение!
Живи красиво, ярко, круто
И получай лишь наслаждение!
Поздравляем, Николай,
И желаем дружно:
Постоянно твердо знай,
Что для счастья нужно.
Пусть далекие мечты
Упадут в ладони,
Пусть удачлив будешь ты
И на все способен.
Пусть всегда и соль, и хлеб
Будет в твоем доме,
Пусть найдет тебя успех,
Чтоб исполнить волю.
Николай, спешу поздравить
И удачи пожелать,
Цели значимые ставить,
Их упрямо достигать.
Счастье пусть тебя окружит,
Греет чувство сердце пусть,
Никогда пусть не зацепят
Твою душу боль и грусть.
Будь вечно молод, Николай,
И никогда не унывай.
Пускай во всем тебе везет,
Пускай во всем пребудет взлет.
Здоровье крепким будет пусть,
Пусть стороной обходит грусть.
Желаю я тебе добра
И быть веселым навсегда.
Ты сегодня, Николай,
Поздравления принимай.
Победителем народа
Вместе с именем шагай.
Я желаю, чтоб победы
Добивался ты во всем,
И удача засыпала
Тебя звездным, чтоб дождем.
Пусть звучат тебе фанфары,
Путь салюты освещают,
Птица счастья над тобою
Крыльев пусть не опускает.