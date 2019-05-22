В Украине основали Школу практических знаний по правосудию

Новости Украины: Силами общественных организаций и представителями государственных органов власти была основана Украинская школа знаний по вопросам доступа к правосудию.

Соотвествующий меморандум о создании нового проекта был подписан между Министерством юстиции, Координационный центр по оказанию правовой помощи, ВБО "Украинский фонд правовой помощи", ГС "Сеть правового развития", ОО "Ассоциация юридических клиник".

Как сообщается на сайте Министерства юстиции, необходимость в создании такой школы созрела давно. К сегодняшнему дню система БПД собрала достаточно практик в области защиты прав человека и обеспечения доступа к правосудию для определенных слоев населения.

"Консолидация наших усилий всегда дает весомые результаты, и я уверена, что Украинская школа практических знаний по вопросам доступа к правосудию не будет исключением", - сказала заместитель Министра ведомства Иванна Смачило. Также она пожелала удачи инициаторам проекта в этом начинании.

Директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк подчеркнул, что отныне будет намного проще внедрять новые инициативы. "За одним столом сможем формировать повестку дня для тех практических программ, которые сейчас необходимы в сфере доступа к правосудию", - добавил руководитель центра.

Уточняется, что Украинская школа будет заниматься такими проектами, как организация регулярных Международных конференций по бесплатной правовой помощи, реализацией Киевской программы по развитию правовой способности, налаживание взаимосвязей с украинскими и международными институтами, которые имеют доступ к правосудию.

Замечается. что новая правовая Школа будет функционировать на базе существующих практических и технических наработок правовых клубов PRAVOKATOR. Первая встреча организаторов Украинской школы по вопросам доступа к правосудию планируется на начало июня этого года.