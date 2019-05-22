Скачать
Среда, 22.05.2019
Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
Из фракции БПП официально вышли четыре нардепа
Из фракции БПП официально вышли четыре нардепа
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 22 мая
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 22 мая
Королева Украины 2019: известно имя счастливой обладательницы короны
Королева Украины 2019: известно имя счастливой обладательницы короны

В Украине основали Школу практических знаний по правосудию

В Украине основали Школу практических знаний по правосудию
14:32 Сегодня Телеграф Фото: lexinform.com.ua

Новости Украины: Силами общественных организаций и представителями государственных органов власти была основана Украинская школа знаний по вопросам доступа к правосудию.

Соотвествующий меморандум о создании нового проекта был подписан между Министерством юстиции, Координационный центр по оказанию правовой помощи, ВБО "Украинский фонд правовой помощи", ГС "Сеть правового развития", ОО "Ассоциация юридических клиник".

Как сообщается на сайте Министерства юстиции, необходимость в создании такой школы созрела давно. К сегодняшнему дню система БПД собрала достаточно практик в области защиты прав человека и обеспечения доступа к правосудию для определенных слоев населения.

"Консолидация наших усилий всегда дает весомые результаты, и я уверена, что Украинская школа практических знаний по вопросам доступа к правосудию не будет исключением", - сказала заместитель Министра ведомства Иванна Смачило. Также она пожелала удачи инициаторам проекта в этом начинании.

Директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк подчеркнул, что отныне будет намного проще внедрять новые инициативы. "За одним столом сможем формировать повестку дня для тех практических программ, которые сейчас необходимы в сфере доступа к правосудию", - добавил руководитель центра.

Некоторым категориям работников соцзащиты поднимут выплаты

Уточняется, что Украинская школа будет заниматься такими проектами, как организация регулярных Международных конференций по бесплатной правовой помощи, реализацией Киевской программы по развитию правовой способности, налаживание взаимосвязей с украинскими и международными институтами, которые имеют доступ к правосудию.

Замечается. что новая правовая Школа будет функционировать на базе существующих практических и технических наработок правовых клубов PRAVOKATOR. Первая встреча организаторов Украинской школы по вопросам доступа к правосудию планируется на начало июня этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Суд, Закон, Школа, Помощь, Вопрос, Минюст, Правосудие, Центр, Право, Доступ, Инициаторы, Юриспруденция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день
02 Приметы и обряды на 22 мая – День Николы Вешниго
03 Поздравления с Днем Николая Чудотворца: стихи и открытки
04 Сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
05 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ
Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ
Украинские военнослужащие попали в плен боевиков
Украинские военнослужащие попали в плен боевиков
Указ Зеленского о роспуске Рады обжалуют в КС
Указ Зеленского о роспуске Рады обжалуют в КС
Маникюр 2019: идеи космического маникюра (Фото)
Маникюр 2019: идеи космического маникюра (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь