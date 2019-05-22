Скачать
Четверг, 23.05.2019
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы

Правительство утвердило новую редакцию украинского правописания

Правительство утвердило новую редакцию украинского правописания
15:31 Ср, 22 Май 2019 Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Новую редакцию украинского правописания создали с учетом современных языковых явлений, которые получили распространение в общественной и культурной сферах.

Кабинет министров Украины на заседании правительства в среду, 22 мая, утвердило новую редакцию украинского правописания. В документе указано, что правительство постановляет согласиться с предложением Министерства образования и науки и Национальной академии наук Украины об одобрении Украинского правописания в новой редакции.

Указано, что это сделано для обеспечения  конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания. Известно, что новую редакцию правописания разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания. 

Более того, согласно постановлению, пункт 1 постановления Кабинета министров Украины с 1992 года по украинскому правописанию признается утратившим силу.

Новая редакция украинского правописания разработана на фундаменте украинского правописания традиции с учетом новейших языковых явлений, получивших распространение в разных сферах общественной, научной и культурной жизни. Новая редакция доступна на сайте Министерства образования и науки Украины.

Напомним, 21 мая 2019 года в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первым оценивался уровень знаний по математике. На решение 33 заданий у потенциальных абитуриентов было отведено 180 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, — 62.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабинет Министров Украины, Утвердил, Украинское правописание, Новая редакция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
05 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеркаль останется в МИД
Зеркаль останется в МИД
&quot;Северный поток - 2&quot;: Германия выступила против санкций США
"Северный поток - 2": Германия выступила против санкций США
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь