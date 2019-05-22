Правительство утвердило новую редакцию украинского правописания

Новости Украины: Новую редакцию украинского правописания создали с учетом современных языковых явлений, которые получили распространение в общественной и культурной сферах.

Кабинет министров Украины на заседании правительства в среду, 22 мая, утвердило новую редакцию украинского правописания. В документе указано, что правительство постановляет согласиться с предложением Министерства образования и науки и Национальной академии наук Украины об одобрении Украинского правописания в новой редакции.

Указано, что это сделано для обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания. Известно, что новую редакцию правописания разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

Более того, согласно постановлению, пункт 1 постановления Кабинета министров Украины с 1992 года по украинскому правописанию признается утратившим силу.

Новая редакция украинского правописания разработана на фундаменте украинского правописания традиции с учетом новейших языковых явлений, получивших распространение в разных сферах общественной, научной и культурной жизни. Новая редакция доступна на сайте Министерства образования и науки Украины.

Напомним, 21 мая 2019 года в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первым оценивался уровень знаний по математике. На решение 33 заданий у потенциальных абитуриентов было отведено 180 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, — 62.