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Обвинялся в госизмене: бизнесмен Нагорный вышел из СИЗО

Обвинялся в госизмене: бизнесмен Нагорный вышел из СИЗО
15:04 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Обвиняемый в совершении двух преступлений бизнесмен Тимофей Нагорный покинул СИЗО.

Бизнесмен Тимофей Нагорный вышел из СИЗО 21 мая.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Евгений Солодко.

"День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден!" - написал он.

Как сообщалось, в начале октября СБУ выдвинула Нагорному подозрение в совершении двух преступлений: государственной измены (статья 111 Уголовного кодекса) и мошенничества (статья 190). По версии следствия, в сентябре 2014 года подозреваемого завербовали российские спецслужбы в Москве, когда он поехал туда для участия в "Марше мира".

СБУ считает, что одной из главных задач Нагорного было создание в Украине новой пророссийской политической партии.

Подозрение в мошенничестве заключается в том, что, по версии следствия, Нагорный получил от российского бизнесмена Алексея Душутина 1 млн евро. СБУ утверждает, что за эти деньги украинец обещал помочь Душутину избавиться от уголовного преследования в России при посредничестве сына экс-генпрокурора Украины Артема Пшонки.

Нагорный все обвинения отвергает и утверждает, что его не вербовали российские спецслужбы. Он заявил, что россиянин Душутин действительно давал ему деньги, но не для того, чтобы избавиться от уголовного преследования, а для создания новой политической силы в Украине.

Нагорный был арестован 4 октября. Через неделю он вышел под залог, но уже 22 октября вернулся в СИЗО по решению Киевского апелляционного суда. 29 ноября Печерский районный суд Киева продлил бизнесмену арест до 27 декабря.

Тимофей Нагорный - украинский бизнесмен, меценат, общественный деятель, продюсер, президент "Фонда волонтеров Украины", директор международной компании "Спорт-сервис". С 2004 по 2009 год был женат на олимпийской чемпионке 1996 года Лилии Подкопаевой.

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СБУ, СИЗО, Госизмена, Тимофей Нагорный.
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