Преполовение Господне 2019: история, приметы и традиции

Новости Украины: Народный праздник Преполовение отмечается на 25-й день после Пасхи. В 2019 году это 22 мая.

Преполовение Пятидесятницы отмечает Православная и Восточно-католическая церкви византийского обряда.

Также эту дату называют Русальной неделей, потому что в этот день мифологический персонаж "собирается в дорогу".

История

Преполовение – один из самых старых христианских праздников. Первое упоминание о нем относится к концу IV столетия. В церковной литературе о нем говорится впервые в грузинском переводе иерусалимской богослужебной книги, в которой собраны фрагменты Священного писания VII-VIII веков.

Начиная с V столетия, встречаются торжественные песни, гимны, посвященные этому празднику. Многие из гимнов используются в богослужениях и сегодня.

Праздник отмечается восемь дней, начиная с четвертой среды после Пасхи. День расположен посередине между Светлым Христовым Воскресением и Днем Святой Троицы. Он служит своеобразным связующим этих двух великих христианских празднований.

Традиции и обряды

В разных регионах и областях существуют свои традиции празднования Преполовения.

В этот день совершают обряды для хорошего урожая, крепкого здоровья людей и домашней скотины. Распространено освящение воды в озерах и реках. После этого ее используют для лечения разных недугов у людей и животных. Также принято поливать эту воду друг на друга. Существует поверье, что облитая такой водой ведьма не сможет повлиять на погодные условия, которые могут отразиться на посевах.

Во многих областях проводят обряд кумления. Женщины и девушки, которые достигли совершеннолетнего возраста, готовят большую общую яичницу и устраивают женские посиделки. На них мужчин не допускают.

Прясть, шить, вышивать, вязать и тому подобные занятия в этот день запрещены, иначе это может плохо отразиться на здоровье.

Приметы

Если в этот день посадить лук, он будет не очень горьким.

Птицы стерегут гнезда, поэтому их легко поймать.

Если развесить сушить одежду, из нее уйдет моль.