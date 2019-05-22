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Преполовение Господне 2019: история, приметы и традиции

Преполовение Господне 2019: история, приметы и традиции
17:31 Ср, 22 Май 2019 Телеграф

Новости Украины: Народный праздник Преполовение отмечается на 25-й день после Пасхи. В 2019 году это 22 мая.

Преполовение Пятидесятницы отмечает Православная и Восточно-католическая церкви византийского обряда.

Также эту дату называют Русальной неделей, потому что в этот день мифологический персонаж "собирается в дорогу".

История

Преполовение – один из самых старых христианских праздников. Первое упоминание о нем относится к концу IV столетия. В церковной литературе о нем говорится впервые в грузинском переводе иерусалимской богослужебной книги, в которой собраны фрагменты Священного писания VII-VIII веков.

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Начиная с V столетия, встречаются торжественные песни, гимны, посвященные этому празднику. Многие из гимнов используются в богослужениях и сегодня.

Праздник отмечается восемь дней, начиная с четвертой среды после Пасхи. День расположен посередине между Светлым Христовым Воскресением и Днем Святой Троицы. Он служит своеобразным связующим этих двух великих христианских празднований.

Традиции и обряды

В разных регионах и областях существуют свои традиции празднования Преполовения.

В этот день совершают обряды для хорошего урожая, крепкого здоровья людей и домашней скотины. Распространено освящение воды в озерах и реках. После этого ее используют для лечения разных недугов у людей и животных. Также принято поливать эту воду друг на друга. Существует поверье, что облитая такой водой ведьма не сможет повлиять на погодные условия, которые могут отразиться на посевах.

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Во многих областях проводят обряд кумления. Женщины и девушки, которые достигли совершеннолетнего возраста, готовят большую общую яичницу и устраивают женские посиделки. На них мужчин не допускают.

Прясть, шить, вышивать, вязать и тому подобные занятия в этот день запрещены, иначе это может плохо отразиться на здоровье.

Приметы

Если в этот день посадить лук, он будет не очень горьким.

Птицы стерегут гнезда, поэтому их легко поймать.

Если развесить сушить одежду, из нее уйдет моль.

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История, Традиции, Обряды, Преполовение господне 2019, Применты, 22 мая 2019.
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