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Директор ЦИАКР положительно оценил назначение Хомчака на пост начальника Генштаба ВСУ

Директор ЦИАКР положительно оценил назначение Хомчака на пост начальника Генштаба ВСУ
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Репутация нового начальника Генштаба ВСУ Хомчака вселяет надежду на уход Украины от советского типа строительства армии, считает директор ЦИАКР.

Профессиональная репутация нового начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака позволяет рассчитывать на ускорение темпов начатой Украиной оборонной реформы и пересмотр подходов к строительству ВСУ, считает директор Центра исследования армии, разоружения и конверсии (ЦИАКР) Валентин Бадрак.

Давая оценку в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" одному из первых кадровых решений президента Украины Владимира Зеленского, директор ЦИАКР сказал: "Выбор нового начгенштаба - главнокомандующего ВСУ я считаю абсолютно обоснованным и позитивным. Во-первых, Хомчак – это генерал с боевым опытом, прошедший все ступени военного управления. На определенном этапе он был командующим АТО (сектора "Б" - Ред.) и проявил себя с позитивной стороны в ходе Иловайского сражения. По-моему мнению, в тот период он являлся оппонентом начальника ГШ ВСУ Виктора Муженко, вследствие чего все последние годы находился в "ссылке".

По словам директора ЦИАКР, в экспертных кругах Хомчак имеет репутацию "человека новой формации, что вселяет надежду на уход Украины от советского типа строительства армии".

"Тот факт, что Хомчак был в оппозиции к начальнику Генштаба и находился "за скобками" ядра военного менеджмента, на мой взгляд, будет играть позитивную роль. В некотором смысле, новое назначение делает его обязанным президенту, и с психологической точки зрения это более удачный выбор из более молодых и более амбициозных генералов, в сравнении с которыми, Хомчак, можно сказать, "и стреляный и битый", - сказал Бадрак.

В числе первоочередных задач нового начальника Генштаба военный эксперт выделил изменение подходов к строительству ВСУ: "Под трансформацией армии мы понимаем оптимизацию ее структуры и численности. Как известно, сегодня более 70% военного бюджета уходит на содержание армии. Также Хомчаку предстоит начать реализацию ключевой идеи реформы ВСУ: речь идет о том, чтобы преобразовать армию "из бумажной в цифровую" армию".

По словам директора ЦИАКР, для этого новому начальнику Генштаба нужно будет провести ревизию приоритетов перевооружения армии, а также обеспечить переход на более жесткое планирование Генштабом потребностей ВСУ. "Это то, чего очень ждут в ОПК", - подчеркнул Бадрак.

"Также ему придется решать задачу унификации вооружений и военной техники ВСУ: как известно, сегодня в армии имеется значительное количество ВВТ одной номенклатуры разных производителей", - отметил он.

В числе задач Бадрак также выделил целевое сокращение боевых структур ВСУ и смену подходов к военному образованию, работе военкоматов, логистических и тыловых структур.

"И конечно, многие наблюдатели рассчитывают на появление программы создания профессиональной армии и отказа от призыва", - отметил он.

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Как сообщалось, президент Зеленский указом от 21 мая назначил Хомчака начальником Генштаба - главнокомандующим ВСУ вместо занимавшего эту должность с июля 2014 года Муженко.

Хомчак – первый заместитель командующего Сухопутных войск Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг", участник боевых действий на Донбассе, в частности, событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе- сентябре 2014 года.

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Генштаб ВСУ, Валентин Бадрак, ЦИАКР, Владимир Зеленский, Руслан Хомчак.
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