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Стефанчук о решении Рады: Начали сотрудничество не с очень хорошего листа

Стефанчук о решении Рады: Начали сотрудничество не с очень хорошего листа
17:27 Ср, 22 Май 2019 Телеграф По материалам: УНИАН

Новости Украины: Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что есть и другие варианты касательно изменений в закон о выборах.

Советник президента Украины Владимира Зеленского и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил журналистам, что политического кризиса в отношениях между Зеленским и парламентом нет.

Отмечается, что так в кулуарах парламента Стефанчук прокомментировал ситуацию в Верховной Раде, когда народные депутаты не включили в повестку дня президентские законопроекты. 

Стефанчук заявил, что не считает политическим кризисом ситуацию между командой президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Радой. Он отметил, что это свидетельствует о политическом кризисе, который существует в Украине, и уровне недоверия к тем органам, которые есть.

Стефанчук подчеркнул, что Зеленский по-прежнему готов сотрудничать с Верховной Радой. Он отметил, что хотя сотрудничество началось не с очень хорошего листа, он надеется на разум и понимание жителей Украины. По его словам, команда Зеленского хочет реальных изменений и готова к сотрудничеству с Верховной Радой, но если его не будет, они готовы к применению действий согласно законодательству Украины.

Советник президента Украины подчеркнул, что ожидает принятия Избирательного кодекса Верховной Радой Украины. Он уверен, что на сегодняшний день, изменить закон о выборах и ввести только пропорциональную избирательную систему с открытыми списками на данный момент нереально. Поэтому, в новой Верховной Раде команда Зеленского будет ставить вопрос о выборах по открытым спискам.

Напомним, сегодня, 22 мая, народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского (№10319) о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона (№10319-1) авторства группы нардепов. За включение в повестку дня сессии президентского законопроекта и альтернативного депутатского проголосовали 92 депутата. Для принятия решения о внесении в повестку дня сессии необходимо было минимум 226 голосов.

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Верховная Рада, Законопроект, Президент Украины, Избирательный кодекс, Владимир Зеленский.
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