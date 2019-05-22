Стефанчук о решении Рады: Начали сотрудничество не с очень хорошего листа

Новости Украины: Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что есть и другие варианты касательно изменений в закон о выборах.

Советник президента Украины Владимира Зеленского и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил журналистам, что политического кризиса в отношениях между Зеленским и парламентом нет.

Отмечается, что так в кулуарах парламента Стефанчук прокомментировал ситуацию в Верховной Раде, когда народные депутаты не включили в повестку дня президентские законопроекты.

Стефанчук заявил, что не считает политическим кризисом ситуацию между командой президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Радой. Он отметил, что это свидетельствует о политическом кризисе, который существует в Украине, и уровне недоверия к тем органам, которые есть.

Стефанчук подчеркнул, что Зеленский по-прежнему готов сотрудничать с Верховной Радой. Он отметил, что хотя сотрудничество началось не с очень хорошего листа, он надеется на разум и понимание жителей Украины. По его словам, команда Зеленского хочет реальных изменений и готова к сотрудничеству с Верховной Радой, но если его не будет, они готовы к применению действий согласно законодательству Украины.

Советник президента Украины подчеркнул, что ожидает принятия Избирательного кодекса Верховной Радой Украины. Он уверен, что на сегодняшний день, изменить закон о выборах и ввести только пропорциональную избирательную систему с открытыми списками на данный момент нереально. Поэтому, в новой Верховной Раде команда Зеленского будет ставить вопрос о выборах по открытым спискам.

Напомним, сегодня, 22 мая, народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского (№10319) о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона (№10319-1) авторства группы нардепов. За включение в повестку дня сессии президентского законопроекта и альтернативного депутатского проголосовали 92 депутата. Для принятия решения о внесении в повестку дня сессии необходимо было минимум 226 голосов.