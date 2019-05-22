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Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского

Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
14:41 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Верховная Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в парламент.

Парламентарии отказались включить в повестку дня сессии законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского (№10319) о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона (№10319-1) авторства группы нардепов.

За включение в повестку дня сессии президентского законопроекта и альтернативного депутатского проголосовали 92 парламентария.

Также нардепам не хватило голосов и для включения в повестку дня сессии президентского проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса" второго – 127.

Для принятия решения о внесении в повестку дня сессии необходимо было минимум 226 голосов.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл внеочередное пленарное заседание парламента. Согласно календарному плану парламента, очередное заседание Рады состоится во вторник, 28 мая.

Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках". Президент напомнил, что эти вопросы были определены во время консультаций Президента Украины с Председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций (депутатских групп) относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

Зеленский подписал указ о роспуске Рады

20 мая во время инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

Во вторник, 21 мая, он провел встречу с руководством Верховной Рады и лидерами депутатских фракций, во время которой, в частности, предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов, отменив мажоритарную систему и снизив проходной барьер с 5% до 3%.

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Верховная Рада, Парламентские выборы, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Заседание Рады.
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