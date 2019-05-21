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Зеленский инициирует внеочередное заседание Рады

Зеленский инициирует внеочередное заседание Рады
14:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: У Зеленского могут инициировать внеочередное заседание Рады 22 мая для изменений в закон о выборах по отмене мажоритарки и введению 3% барьера.

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность обращения к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов, касающихся отмены мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%.

"На сегодняшний день еще идут консультации с Центральной избирательной комиссией по процедуре самих выборов. Возможно, будет принято решение об обращении к председателю Верховной Рады господину Парубию о созыве на завтра (22 мая – ред.) внеочередной сессии и принятии таких изменений в закон о выборах народных депутатов", - сказал советник главы государства Андрей Богдан журналистам после консультации глав фракций и руководителей групп парламента с президентом Украины во вторник в Киеве.

Советник главы государства отметил, что могут быть проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые будут отменять мажоритарную систему, и останется только пропорциональная партийная система.

Роспуск Рады: когда досрочные парламентские выборы

"Еще одним дополнительным условием таких изменений может быть понижение проходного барьера до 3%", - сказал он.

Богдан также указал, что еще одним важным моментом являются изменения сроков тендерных закупок, которые будет проводить ЦИК в процессе выборов.

Согласно календарному плану текущей сессии Верховной Рады, следующая пленарная неделя пройдет с 28 по 31 мая. На текущей неделе народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

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Верховная Рада, Парламентские выборы, Досрочные парламентские выборы, Роспуск Рады, Владимир Зелеийнский, Внеочередное заседание Рады.
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