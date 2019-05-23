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Приметы и обряды на 23 мая – Симонов день

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Приметы и обряды на 23 мая – Симонов день
08:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В народном календаре дата 23 мая - День Симона Зилота, Симонов день.

Симона на Руси кладоискатели считали своим благосклонным покровителем, отправляясь 23 мая на поиски зарытых в земле сокровищ. Хотя заветный клад не всякому в руки давался, а только тому, кто особым заговором владел, имел при себе цветок папоротника, разрыв-траву, шапку-невидимку или косточку-счастливку. Но и этого было мало, ведь по преданию каждый клад, в земле спрятанный, нечистая сила берегла, и, чтобы ее отпугнуть, следовало множество самых разных обрядовых действий совершить, не позабыв ни об одном и ничего не перепутав. А сверх того еще и специальную молитву прочесть, которая звучала приблизительно так: "Пойду в чистое поле, во леса дремучие, за черные грязи, за окиян-море. А там стоит столп, на нем Спас-Пресвятая Богородица. За болотом немного положено- мне то взять приходится. Отойди же, нечистая сила, не тобой то положено, не тебе и стеречь".

23 мая место клада определялось с помощью множества примет. Однако даже тогда, когда заветный клад был найден и "отворен" благодаря заговору или молитве, его еще рано было считать своим. Ведь найденные сокровища, попав в руки человеку несчастливому, могли вдруг глиняными черепками обернуться или просто рассыпаться в прах.

А иным счастливцам ни молитв, ни трав чудодейственных не требовалось, клады земные к их ногам сами ложились. Да только, похоже, не много таких людей на Руси жило, счастье все больше тем улыбалось, кто не в земле, а в работе его искал. Помня, например, еще и о том, что не только кладоискателям Симон Зилот покровительствовал, а и землепашцам, которые не бегали по лесам в поисках сокровищ, а работали в этот день на полях и нивах. Потому, наверное, и говорили: "Сей пшеницу на Симона Зилота - родится, аки злото".

 

Но не все тем словам верили, некоторые крестьяне считали, например, что пахать да сеять на 23 мая грешно, так как в этот день земля свои именины празднует. На что предпочитающие всякому безделию работу отвечали: "Нынче день Симона-Гулимона, Лентяя преподобного" - да и шли по своим делам мимо праздно сидящих.

Считалось, что работать в этот день большой грех. Знахари и знахарки в это время собирают целебные травы в лесу, чтобы готовить из них полезные снадобья. Считается, что именно сегодня травы получают магическую силу. Обычно лечебные травы 23 мая собирали в одиночестве. Находили растения, а затем, прежде чем сорвать его, произносили специальные заговоры, стоя на коленях. А в течение всего сбора трав обязательно читали "Отче наш" и "Богородицу". Травы 23 мая могли собирать не все – это делали люди исключительно с чистыми помыслами. Предварительно парились в бане, надевали только чистые вещи и не думали о плохом, отправляясь на сбор трав. Обычно их не срывали голыми руками, а использовали для этих целей чистые платки и полотенца, чтобы чудодейственная сила растений не исчезла. Все травы 23 мая собирали в пучки, а потом отправлял сушиться на чердак.

В этот день люди также отправлялись на поиски кладов. Природа вокруг радовала своей красотой – расцветали ландыши, слива, раскрывался дуб.

В народе Симона Зилота считали покровителем трав и верили, что именно по его воле на Земле растут самые разные виды трав. Ему также молились 23 мая о поиске кладов. Заклинали сокровища, чтобы они не достались чужому человеку, могли при помощи специальных заговоров, напротив, завещать клад конкретному человеку, оставив ему указания относительно того, где искать зарытые сокровища. Иногда клады могли зарыть на определенное количество "голов". То есть, если, например, клад заговорен на 20 "голов", то найдет его только 21-ый человек.

По примете на 23 мая на пашню не выезжали, поскольку земля считалась именинницей, и работа была большим грехом. Старались не бередить землю ни лопатой, ни бороной, и даже вбивать колышки было строго воспрещено. Полагалось 23 мая холить и лелеять землю молиться о хорошем урожае.

Согласно поверьям, в этот день состоялись именины Земли – ей давали отдохнуть, старались не проводить никаких земляных работ, совершали молитвы в ее честь.

Народные приметы

Дождь идет – лето будет ненастным

Лопаются березовые сережки – пора хлеб сеять

Утром пчелы очень быстро и весело летают – примета к тому, что будет солнечный день

Дует ветер во время дождя – ожидай хорошей погоды

Знаменательные события в истории: 23 мая 2019 года

К вечеру 23 мая не исчезают кучевые облака – ожидай улучшения погоды

Крот вокруг норы землю разбрасывает – верная примета того, что дождь пойдет

До рассвета слышны птичьи песни – будет дождь.

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