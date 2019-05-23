Супрун обещает, что благодаря медреформе онкобольные получат доступное лечение

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что в Госбюджете 2019 года заложены 631 миллионов гривень на лечение онкологии.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что реформа системы здравоохранения в Украине предусматривает обеспечение больным раком эффективного и доступного лечения.

Руководитель Минздрава поделилась, что на сегодняшний день пациенты с онкологическими заболеваниями сталкиваются с психологическими, финансовыми и социальными проблемами. Поэтому. Министерство здравоохранения занимается трансформацией ведомства, чтобы люди с онкологическими заболеваниями могли получать доступное лечение и не тратить последние деньги для борьбы с раком.

Супрун рассказала, что с 2020 года в Украине на уровне специализированной медицинской помощи заработают новые правила, которые также будут касаться и медицинских учреждений, где лечат онкобольных пациентов. Чиновница выразила надежду, что с введением новых правил и изменениями в финансировании будут постепенно исчезать случаи равнодушного или халатного отношения медиков к тяжелобольным пациентам.

Кроме того, будет увеличен доступ к бесплатному лечению для онкобольных пациентов с помощью эффективных закупок через международные организации. Количество препаратов в списке лекарств, которые закупает государство на лечение онкологических болезней у детей и взрослых увеличилось на 30-40% в зависимости от программы. К примеру, в 2018 году по программе "Детская онкология" удалось почти полностью покрыть заявленную потребность регионов в лекарствах.

Супрун отметила, что Минздраву за прошедший год удалось увеличить финансирование по взрослой онкологии более чем в два раза, добавив к 709 млн грн, предусмотренных в начале года, еще 910 млн грн. Она пообещала, что в этом году обеспеченность по детской онкологии также будет увеличиваться, в Государственном бюджете 2019 года заложены 631 миллионов гривень. В стране усовершенствуется и система раннего выявления рака.

В заключение, Супрун рассказала, что возможность развития рака у человека зависит от ряда факторов, к примеру генетики, образа жизни, окружающей среды, истории других болезней, рациона, вида деятельности, наличия детей и многих других факторов. Она напомнила, что каждый лично может существенно снизить риски заболеть раком с помощью здорового образа жизни и регулярного скрининга.