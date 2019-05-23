Скачать
Четверг, 23.05.2019
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу
Итоги 22 мая: Назначения Зеленского и провал избирательных законов
Итоги 22 мая: Назначения Зеленского и провал избирательных законов
Редкач оценил перспективы Усика в хэвивейте
Редкач оценил перспективы Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 23 мая – Симонов день
Приметы и обряды на 23 мая – Симонов день

Сегодня - День морской пехоты Украины

Смотрите фото (3)
Сегодня - День морской пехоты Украины
10:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: 23 мая день профессиональной деятельности отмечают морские пехотинцы Украины.

В четверг, 23 мая, в Украине на государственном уровне отмечается День морской пехоты. Это — профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты ВМС ВСУ.

Войска морской пехоты входят в состав ВСУ и являются передовыми соединениями сил высадки. Морская пехота действует в составе тактических и оперативно-тактических десантов, обороняет территории базирования ВМС, островов, портов, аэродромов и других важных участков и объектов.

Праздник День морской пехоты Украины был основан в 2014 году, до 2017-го включительно он отмечался 16 ноября. Но в 2018 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко установил датой празднования Дня морпехов 23 мая, подписав указ "О Дне морской пехоты Украины".

Дату изменили на 23 мая не просто так – в этот день в 1918 году гетман Украинского государства Павел Скоропадский отдал приказ о начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы.

А в 1992 году, через несколько месяцев после референдума о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины, первые подразделения морской пехоты приняли присягу на верность украинскому народу.

Новый цвет беретов у морпехов Также в 2018 году морпехи получили береты другого цвета. Вместо черного головного убора теперь они носят береты оттенка морской волны.

"Храня черные береты на почетных местах, в музеях, освобождать Украину в ходе операции Объединенных сил, морская пехота отныне будет в новой форме, отличающей элитных воинов, готовых уничтожать оккупантов на море, на суше, в воздухе. Отныне цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны – как штормовое Черное и Азовское море", - подчеркнул Порошенко 23 мая 2018 года на торжественной церемонии в Николаеве во время вручения морским пехотинцам новых беретов цвета морской волны.

Полторак представил Хомчака: какие задания получил новый командующий Генштаба

В тот же день бойцы Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты выступили против изменения цвета берета. Группа военнослужащих вышла на плац в Николаеве и выстроилась перед тогдашним президентом Порошенко и руководством армии в черных беретах. Так они продемонстрировали протест против новых военных головных уборов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ВМС, Армия, ВСУ, Петр Порошенко, Морпехи, День морской пехоты, 23 мая, О Дне морской пехоты Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
05 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня - День морской пехоты Украины
Сегодня - День морской пехоты Украины
Курс от НБУ на 23 мая: доллар и евро дорожают
Курс от НБУ на 23 мая: доллар и евро дорожают
СМИ: Тереза Мэй объявит об отставке
СМИ: Тереза Мэй объявит об отставке
Рецепт дня: ватрушки с грибами
Рецепт дня: ватрушки с грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь