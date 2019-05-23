Сегодня - День морской пехоты Украины

Новости Украины: 23 мая день профессиональной деятельности отмечают морские пехотинцы Украины.

В четверг, 23 мая, в Украине на государственном уровне отмечается День морской пехоты. Это — профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты ВМС ВСУ.

Войска морской пехоты входят в состав ВСУ и являются передовыми соединениями сил высадки. Морская пехота действует в составе тактических и оперативно-тактических десантов, обороняет территории базирования ВМС, островов, портов, аэродромов и других важных участков и объектов.

Праздник День морской пехоты Украины был основан в 2014 году, до 2017-го включительно он отмечался 16 ноября. Но в 2018 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко установил датой празднования Дня морпехов 23 мая, подписав указ "О Дне морской пехоты Украины".

Дату изменили на 23 мая не просто так – в этот день в 1918 году гетман Украинского государства Павел Скоропадский отдал приказ о начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы.

А в 1992 году, через несколько месяцев после референдума о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины, первые подразделения морской пехоты приняли присягу на верность украинскому народу.

Новый цвет беретов у морпехов Также в 2018 году морпехи получили береты другого цвета. Вместо черного головного убора теперь они носят береты оттенка морской волны.

"Храня черные береты на почетных местах, в музеях, освобождать Украину в ходе операции Объединенных сил, морская пехота отныне будет в новой форме, отличающей элитных воинов, готовых уничтожать оккупантов на море, на суше, в воздухе. Отныне цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны – как штормовое Черное и Азовское море", - подчеркнул Порошенко 23 мая 2018 года на торжественной церемонии в Николаеве во время вручения морским пехотинцам новых беретов цвета морской волны.

В тот же день бойцы Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты выступили против изменения цвета берета. Группа военнослужащих вышла на плац в Николаеве и выстроилась перед тогдашним президентом Порошенко и руководством армии в черных беретах. Так они продемонстрировали протест против новых военных головных уборов.