Скачать
Четверг, 23.05.2019
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу
Итоги 22 мая: Назначения Зеленского и провал избирательных законов
Итоги 22 мая: Назначения Зеленского и провал избирательных законов
Редкач оценил перспективы Усика в хэвивейте
Редкач оценил перспективы Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 23 мая – Симонов день
Приметы и обряды на 23 мая – Симонов день

Полторак представил Хомчака: какие задания получил новый командующий Генштаба

Полторак представил Хомчака: какие задания получил новый командующий Генштаба
09:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: 24tv.ua

Новости Украины: Министр обороны Украины Степан Полторак представил начальника Генерального штаба Руслана Хомчака Вооруженным силам Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак представил Вооруженным силам Украины нового начальника Генерального штаба Украины Руслана Хомчака.

"Я поздравляю вас, Руслан Борисович, с назначением на очень ответственную и серьезную должность, желаю вам успехов и побед" – отметил Полторак, во время представления нового начальника Генштаба ВСУ.

На пресс-конференции Полторак отметил, что единственными задачами Хомчака являются отпор агрессии, оборонная реформа и обеспечение евроатлантической интеграции.

"Реформирование Генштаба уже началось. Это произошло тогда, когда Украина заявила, что держит курс на евроантлантическую интеграцию. Поэтому мы будем двигаться в том же направлении, мы отклоняться от этой работы не будем",– подчеркнул Руслан Хомчак.

Кроме того, новый глава Генштаба Хомчак должен будет улучшить подготовку Вооруженных сил Украины на всех уровнях, повысить мотивацию личного состава и увеличить эффективность применения нового вооружения.

Также, по его словам, сегодня начнется заслушивание должностных лиц Генштаба для оценки вклада в развитие государства.

"Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и принимать решения. Я единственное могу сказать, что ни одного кадрового решения не будет принято эмоционально или с тем подходом, что "этот мне нравится или нет". Никаких личных отношений, только оценка результата деятельности, результата состояния дел на том участке ответственности, за который они отвечают, и после этого принятие решения", - прокомментировал Хомчак.

Новый начальник Генштаба прогнозирует, что затягиваний в принятии кадровых решений не будет.

"Как только я завершу слушание, как только я приму должность - есть процесс приема должности, - я принимаю должность, даю предложения министру обороны и категорию, которую назначает президент Украины. Я думаю, что затягивания в принятии кадровых решений не будет", - считает Хомчак.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в среду начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.

Руслан Хомчак - генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг", участник войны на востоке Украины.

Сообщалось, что в 2014 году генерал Руслан Хомчак отдавал приказы военным выходить из Иловайска. Об этом заявляла временная следственная комиссия по расследованию событий в Иловайске в августе 2014 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армия, Минобороны, ВСУ, Генштаб, Степан Полторак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
05 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня - День морской пехоты Украины
Сегодня - День морской пехоты Украины
Курс от НБУ на 23 мая: доллар и евро дорожают
Курс от НБУ на 23 мая: доллар и евро дорожают
СМИ: Тереза Мэй объявит об отставке
СМИ: Тереза Мэй объявит об отставке
Рецепт дня: ватрушки с грибами
Рецепт дня: ватрушки с грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь