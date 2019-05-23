Полторак представил Хомчака: какие задания получил новый командующий Генштаба

Новости Украины: Министр обороны Украины Степан Полторак представил начальника Генерального штаба Руслана Хомчака Вооруженным силам Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак представил Вооруженным силам Украины нового начальника Генерального штаба Украины Руслана Хомчака.

"Я поздравляю вас, Руслан Борисович, с назначением на очень ответственную и серьезную должность, желаю вам успехов и побед" – отметил Полторак, во время представления нового начальника Генштаба ВСУ.

На пресс-конференции Полторак отметил, что единственными задачами Хомчака являются отпор агрессии, оборонная реформа и обеспечение евроатлантической интеграции.

"Реформирование Генштаба уже началось. Это произошло тогда, когда Украина заявила, что держит курс на евроантлантическую интеграцию. Поэтому мы будем двигаться в том же направлении, мы отклоняться от этой работы не будем",– подчеркнул Руслан Хомчак.

Кроме того, новый глава Генштаба Хомчак должен будет улучшить подготовку Вооруженных сил Украины на всех уровнях, повысить мотивацию личного состава и увеличить эффективность применения нового вооружения.

Также, по его словам, сегодня начнется заслушивание должностных лиц Генштаба для оценки вклада в развитие государства.

"Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и принимать решения. Я единственное могу сказать, что ни одного кадрового решения не будет принято эмоционально или с тем подходом, что "этот мне нравится или нет". Никаких личных отношений, только оценка результата деятельности, результата состояния дел на том участке ответственности, за который они отвечают, и после этого принятие решения", - прокомментировал Хомчак.

Новый начальник Генштаба прогнозирует, что затягиваний в принятии кадровых решений не будет.

"Как только я завершу слушание, как только я приму должность - есть процесс приема должности, - я принимаю должность, даю предложения министру обороны и категорию, которую назначает президент Украины. Я думаю, что затягивания в принятии кадровых решений не будет", - считает Хомчак.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в среду начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.

Руслан Хомчак - генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг", участник войны на востоке Украины.

Сообщалось, что в 2014 году генерал Руслан Хомчак отдавал приказы военным выходить из Иловайска. Об этом заявляла временная следственная комиссия по расследованию событий в Иловайске в августе 2014 года.