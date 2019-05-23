Вдовы погибших бойцов под АП требовали не допустить примирения с РФ

Под Администрацией Президента Украины вдовы погибших украинских военнослужащих устроили мирную акцию. Отмечается, что они принесли портреты погибших бойцов ВСУ, чтобы заявить новой власти о недопустимости проведения референдума о заключении мира с Россией - страной-агрессором.
В последствии, к женщинам вышел один из сотрудников Администрации Президента и пригласил их на встречу с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Представитель Зеленского пообещал проинформировать о результатах переговоров на сайт президента Украины.
Одна из женщин, которая пришла на митинг под стены АП заявила, что они решили устроить мирную акцию из-за недавнего заявления нового главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана о намерении вынести на всеукраинский референдум вопрос о примирении с Россией.
Отмечается, что женщины заявляют, что они не против переговоров по деоккупации Донбасса, но против примирения со страной-агрессором, иначе это будет неуважением к памяти погибших. участницы акции на лестнице при входе в здание АП, а также вокруг помещения разместили фотографии нескольких сотен погибших бойцов на Донбассе.