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Вдовы погибших бойцов под АП требовали не допустить примирения с РФ

Вдовы погибших бойцов под АП требовали не допустить примирения с РФ
12:06 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу вдов бойцов ВСУ, которые устроили мирную акцию под зданием Администрации Президента Украины.

Под Администрацией Президента Украины вдовы погибших украинских военнослужащих устроили мирную акцию. Отмечается, что они принесли портреты погибших бойцов ВСУ, чтобы заявить новой власти о недопустимости проведения референдума о заключении мира с Россией - страной-агрессором.

В последствии, к женщинам вышел один из сотрудников Администрации Президента и пригласил их на встречу с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Представитель Зеленского пообещал проинформировать о результатах переговоров на сайт президента Украины.

Одна из женщин, которая пришла на митинг под стены АП заявила, что они решили устроить мирную акцию из-за недавнего заявления нового главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана о намерении вынести на всеукраинский референдум вопрос о примирении с Россией.

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Отмечается, что женщины заявляют, что они не против переговоров по деоккупации Донбасса, но против примирения со страной-агрессором, иначе это будет неуважением к памяти погибших. участницы акции на лестнице при входе в здание АП, а также вокруг помещения разместили фотографии нескольких сотен погибших бойцов на Донбассе.

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Все по теме:

Референдум, Администрация Президента Украины, Мирная акция, Вдовы погибших бойцов ВСУ, Мирное соглашение с РФ.
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