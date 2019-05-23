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Кравчук сомневается в намерениях Зеленского провести референдум

Кравчук сомневается в намерениях Зеленского провести референдум
11:29 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что идея о проведении референдума по вопросу мирных соглашений принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Первый президент Украины Леонид Кравчук имеет сомнения в технической возможности проведения референдума относительно проведения референдума по вопросу мирных соглашений с РФ, а также в том, что эта идея принадлежит действующему главе государства Владимиру Зеленскому.

На вопрос журналистов о целесообразности проведения референдума, он вспомнил о проведении референдума в 1991 году, когда он возглавлял страну на тот период. Тогда, автор сформулировал вопрос о том поддерживают ли украинцы независимость Украины. Он отметил, что как сейчас будет звучать вопрос на референдуме: поддерживаете ли Вы отношения с Россией? или Поддерживаете ли Вы учет интересов России в интересах Украины?. По его мнению, даже технически это нереально.

В связи с этим, он предложил  относиться к этой идее, как к личному мнению главы администрации президента Украины Андрея Богдана.  Он предположил, что такое предложение исходило не от самого новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, а от нового главы администрации Президента Украины Андрея Богдана.

Напомним,  21 мая глава АП Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.  Богдан отметил, что Украина вынуждена искать компромисс. При этом, он отметил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми.

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Леонид Кравчук, Референдум, Первый президент Украины, Владимир Зеленский, Мирные соглашения с рФ.
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