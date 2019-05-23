Они там есть: ГПУ получила доказательства присутствия РФ на Донбассе

Новости Украины: Генпрокуратура Украины получила дополнительные доказательства военного присутствия РФ в Донецкой области.

Управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, осуществляет досудебное расследование по фактам применения представителями власти и командованием ВС России запрещенных международным правом средств ведения войны, других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, соединенные с умышленными убийствами .

"В ходе следственных (розыскных) действий в зоне проведения операции Объединенных сил сотрудниками управления совместно с сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины выявлена снайперская винтовка СВД с оптическим прицелом ПСО-1 российского производства со штатным заводским прикладом и цевьем, поставляемых по заказу Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в четверг.

В информации отмечается, что указанная снайперская винтовка с оптическим прицелом найдена после уничтожения позиции снайпера российско-террористических войск вблизи населенного пункта Красногоровка Марьинского района Донецкой области в начале марта 2018 года.

Вместе с тем, в населенном пункте Водяное Волновахского района Донецкой области военнослужащие ВСУ выявили 72мм малогабаритный реактивный огнемет "МРО-А" с выстрелом, в характерном для Вооруженных сил РФ камуфляжной окраске. По предварительной информации Министерства обороны Украины, указанные средства поражения на вооружении Вооруженных сил Украины не состоят.

"Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований. В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.