В Киеве прошел конкурс "Честь профессии 2019"

Новости Украины: На конкурсе "Честь профессии 2019" в Киеве объявили лучших журналистов.

В Киеве объявили победителей 10-го Национального конкурса профессиональной журналистики "Честь профессии 2019".

Как информирует Громадское, в отдельных номинациях победили:

"Лучшее представление сложной темы" - Марина Ансифорова с материалом "Штаб-квартира судьи Артура: гости со скамьи подсудимых" программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" (Bihus.Info).

"Лучший репортаж" - "Минная долина" от журналистки "Радио Свобода" Татьяны Якубович, соавторы — Сергей Коровайный (фото), Владислав Закревский (мультимедиа-дизайн).

"Лучшее представление резонансного материала" - Леся Иванова с материалом "Разведкой по почкам", который вышел в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" (Bihus.Info).

"Лучший материал с гражданской позицией" - серия материалов про Екатерину Гандзюк "Серийное бездействие, или Особенности следствия по делу Гандзюк" от журналистки "Украинской правды" Марьяны Пьецух.

"Надежда журналистики" - Антон Столяров с материалом "Гнездышко от орла: как в общежитии Поплавского поселились депутаты" ("Наши деньги с Денисом Бигусом" (Bihus.Info).

Региональный приз получила журналистка Евгения Мельник за цикл "Донбасс сегодня". Нынешний конкурс "Честь профессии" стал уже десятым по счету. За победу в этом году соревновались 25 материалов, которые были выбраны отборочной комиссией и жюри из 711 работ, поданных на конкурс.

Как отмечается на сайте мероприятия, Национальный конкурс профессиональной журналистики "Честь профессии 2019" стал возможным благодаря финансовой поддержке Агентства США по международному развитию через Интерньюс и Посольства Швеции.