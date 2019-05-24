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Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого
Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого

Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого

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Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого
07:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Обычно именно Мокеев день предсказывал погоду на лето.

Судя по характеристике, данной Мокию в народном календаре, 24 мая можно было смело сравнить с чудесным барометром, определяющим погоду предстоящего лета. А согласно его показаниям, "если небо прохудится - летом будет дождик литься". Потому что если "На Мокия мокро - жди лета еще мокрей".

Называли праздник 24 мая в народе по-разному: Мокей мокрый, Мокеев день, мокрый день и т.д. В этот день крестьяне избегали работы, поскольку существовала примета, что в противном случае град все посевы побьет – Бог покарает за непослушание. Верили, что в этот день в окно можно выбросить в окно помело, и в этом случае град обязательно закончится, не принесет ущерба полям и огородам. В это время расцветала незабудка, и вокруг становилось очень красиво.

В церкви 24 мая молятся святому мученику Мокию, а также отмечают обновление Царьграда. Крестьяне же говорили, что наступает праздник Царя-града – бога-громовержца. Верили, что с неба он мечет камни – град. Кроме того, с днем 24 мая связывали пробуждение русалок. Зацветала незабудка – цветок, который позволял сохранить память о предках и защитниках Родины – его наделяли именно таким символическим смыслом. На Мокея принято было вспоминать всех людей, которые погибли и оставили после себя добрую память.

Народные приметы

Если в этот день туман, который образовался с вечера, стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре будет буря.

Дождливая погода – примета того, что летом тоже будет много осадков. Говорили: "Если небо прохудится, то все лето будет дождик литься".

Багряный восход – жди грозового лета

Красный восход 24 мая – будет много гроз и пожаров летом Туман – лето дождливым будет

Дождь идет – жди влажного лета

Лошадь головой трясет – ожидай дождя в скором времени

Если после обеда в этот день начинается дождь, то обычно долго он не продолжается

По примете 24 мая, если кошка спит брюхом кверху – примета к тому, что будет не просто теплая, а очень жаркая погода

Знаменательные события в истории: 24 мая 2019 года

Если кошка спрятала мордочку под брюшко – будут холода и непогода

Высокая и крытая радуга – будет ветрено. Если радуга пологая и низкая – ожидай ненастья

24 мая сходят сморчки – жди появления белых грибов.

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