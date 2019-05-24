День Кирилла и Мефодия, 24 мая: традиции и приметы

Новости Украины: В народном календаре дата 24 мая - Кирилл и Мефодий, Мефодиев день, Мокий мокрый.

Сегодня по церковному календарю День Кирилла и Мефодия — отцов письменности на Руси. Поэтому испокон веков это день был большим праздником. А вот в народе сегодня чтят Мокия мокрого. Говорят, он дожди и богатство приносит. Приметы на 24 мая помогают избавиться от нищеты и привлечь богатство в свою жизнь.

Традиции

В народе день прозвали Мокий мокрый. Название происходит от имени священномученика Мокия Амфипольского. По этому дню определяли погоду на все лето, мужчины приостанавливали полевые работы. Утром наблюдали восход солнца и погоду. Исходя из наблюдений, делали прогноз на лето. В некоторых местах в этот день во дворе вывешивали тряпку:

станет мокрой – лето дождливое;

останется сухой – жаркое и засушливое.

В этот день девушки не работали. Они плели венки и загадывали на будущих супругов. Венки пускали по воде и верили, что их подберут русалки и будут в них веселиться по ночам.

Приметы на 24 мая

Если на Мокия мокро, то и лето мокрое будет.

Если туманно и восход багряный, то жди грозового лета.

Поземный туман до восхода солнца расходится - к ненастью.

Туман на Мокия - к дождливому лету.

Если 24 мая дождь, то еще сорок дней будут дождливыми.

Лошадь гривой трясет - к дождю.

Жаркая и сухая погода - к засушливому лету.

В этот день находились под запретом посевные работы, чтобы град полей не побил.

Сон с 23 на 24 мая предвещает события, которые произойдут через 12 дней. Сновидение, увиденное днем 24 мая, вещее, но сильно доверять ему не нужно.