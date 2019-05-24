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Сегодня - День славянской письменности и культуры в Украине

Сегодня - День славянской письменности и культуры в Украине
09:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Ежегодно 24 мая в Украине, как и у других славянских народов, отмечается праздник - День славянской письменности и культуры.

Сегодня в Украине отмечают День славянской письменности и культуры.

Праздник установлен Указом Президента от 17 сентября 2004 года, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей, сыгравших выдающуюся роль в развитии и становлении славянского литературы и культуры, покровителей Европы. Кирилл (827-869) и его старший брат Мефодий (815-885) родились в македонском городе Фессалоники (теперь Салоники, Греция) в семье военачальника.

По происхождению болгары. Если Кирилл был стопроцентным гуманитарием - получил образование в школе при императорском дворе Константинополя, а впоследствии работал патриаршим библиотекарем и преподавал философию, а затем находился даже на дипломатической службе, то Мефодий был сначала военным, правителем одной из славянских областей вблизи Фессалоников. Военная карьера его не удовлетворяла, и он стал монахом, а вскоре и игуменом одного из монастырей в Малой Азии. Впоследствии братья объединились в просветительской деятельности - переводили на славянский язык богослужебные книги, сами писали оригинальные произведения, проповедовали православие, выступая против немецкого католического духовенства (уже тогда шла борьба между греко-православной Византией и латино-католическим Западом за влияние на славянские племена), открывали при церквях школы, готовили учеников. Они привели в порядок славянский алфавит и перевели на церковнославянский (староболгарский) язык Евангелие.

На начало XI в. на Руси использовались две системы письма - кириллица и глаголица. Определенным преимуществом кириллицы перед глаголицей было относительно простое начертание букв. Автором глаголицы считают Кирилла; ее буквы преимущественно связаны с греческим алфавитом. Впоследствии глаголица легла в основу кириллицы, на основе которой сложились алфавиты многих народов - украинцев, белорусов, русских, болгар, македонцев, сербов, черногорцев, а также азбуки некоторых народов Средней Азии.

Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого

До недавнего времени кирилецей пользовались румыны и молдаване, но потом они перешли на латиницу. Попытки (в т. ч. силой) ввести вместо кириллицы латиницу на западноукраинских землях (в Галиции в XIX в., на Закарпатье - в начале ХХ в.) были отвергнуты. Существует мнение, что кириллица пришла в Киевскую Русь из Болгарии вместе с старославянским богослужными книгами после официального принятия христианства в 988 году. Древнейшей точно датированной кириллической книгой является древнерусское Остромирово Евангелие 1056-1057 годов. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах чтят память святых Кирилла и Мефодия, а также День славянской письменности и культуры.

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Кирилл, Мефодий, День славянской письменности и культуры, 24 мая, День письменности.
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