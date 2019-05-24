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Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный Синод

Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный Синод
10:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в пятницу, 24 мая, созывает Священный синод.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на 24 мая созывает Священный синод Православной церкви Украины. Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

"В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного синода Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.

Заседание Синода начнется в 10:00 в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской.

После его завершения Епифаний пообщается с журналистами. Какие вопросы должны рассмотреть на Синоде, не уточняется.

Как сообщалось, в декабре 2018 года в Киеве состоялся объединительный церковный Собор, на котором создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания, который на тот момент был наместником предстоятеля УПЦ КП Филарета.В ходе Собора в состав новосозданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата.

В начале января 2019 года новосозданная церковь получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

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Однако 14 мая почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом. Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, якобы достигнутые на объединительном Соборе 15 декабря, что привело к двоевластии в ПЦУ. По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх - за внутреннее церковную жизнь в Украине.

15 мая Филарет на пресс-конференции заявил, что не выдвигал бы Епифания как предстоятеля ПЦУ, если бы знал, что в церкви между ними возникнет разделение.

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Филарет, Священный Синод, Томос, Епифаний, ПЦУ.
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