Филарет: Не отказываемся от Томоса, но не будем выполнять три условия

Новости Украины: Филарет заявил о зависимости украинской церкви от Константинополя и отказался выполнять три условия Томоса.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Дениченко) заявил, что не будет выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом.

В интервью телеканалу "Настоящее время" он заявил также, что сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового.

"Томос ставит церковь почти в такую же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится УПЦ (МП) от Москвы", - сказал иерарх.

Филарет заявил, что не будет выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы - автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь … Мы не отказываемся от Томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в Томосе. Не будем выполнять", - сказал Филарет.

"Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы", - подчеркнул он.

Почетный патриарх также не видит причин для раскола церкви. "Раскола нет, есть только разный подход. Одни хотят сберечь Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его…. Мы хотим, чтобы Киевский патриархат в Украине для Украины существовал как патриархат, а вне, как сказано в Томосе, - митрополия", - заявил Филарет. А на вопрос: "То есть две церкви: одна для внутреннего использования, вторая – для внешнего?", сказал. "Для внутреннего – патриархат, а для внешнего – митрополия"

Он также заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание Томоса, то не согласились бы на него.

"Мы на Соборе не знали его содержание [Томоса про автокефалию]. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого Томоса, то мы не согласились бы на такой Томос", - сказал почетный патриарх ПЦУ.

Он также заявил, что одним из условий Фонара о предоставлении Томоса был отказ Филарета выдвигать свою кандидатуру в предстоятели объединенной церкви. Филарет также заявил, подписал документ с отказом от выдвижения на должность, который президент Петр Порошенко передал Варфоломею.

"Я согласился. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием, и на архиерейском соборе, что я отказываюсь, но после получения Томоса я буду руководить этой церковью внутри Украины. На делах он показывает, что он - предстоятель, а я - никто", - сказал Филарет.