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Синод запретил священникам быть депутатами

Синод запретил священникам быть депутатами
14:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: На заседании Синода священникам запретили выдвигаться на выборах в Раду.

Священнослужителям запрещено принимать непосредственное участие в выборах в Верховную Раду Украины. Такое решение сегодня принял Синод.

Об этом после завершения заседания священного Синода сказал Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает корреспондент УНН.

"Также по решению Синода, который запретил архиереям и клирикам участвовать в выборах, которые противоречат сану - особенно это касается выборов в ВР Украины. Священнослужители не имеют права принимать непосредственное участие, быть кандидатами - но только на местном уровне по благословению того или иного архиерея, священнослужитель имеет право принять участие в выборах в городской, поселковой или территориальной общины, может занимать по благословению архиерея только ту должность, которая не является должностью постоянной", - сказал Епифаний.

Напомним, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на 24 мая созвал Священный синод Православной церкви Украины

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Верховная Рада, Синод, Епифаний, ПЦУ.
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