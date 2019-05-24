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Суд отпустил бывшего начальника Генштаба ВСУ Заману

Суд отпустил бывшего начальника Генштаба ВСУ Заману
15:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Суд освободил из-под стражи обвиняемого в госизмене экс-начгенштаба ВСУ Заману.

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сообщается на странице Заманы в соцсети Фейсбук в пятницу

"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала!!!", - говорится в сообщении.

Как сообщается, генерал-полковника отпустили под личное обязательство прямо в зале судебных заседаний.

Как сообщалось, Замана занимал должности командующего Военно-Морских сил ВСУ, а также начальника Генерального штаба ВСУ (18 февраля 2012 – 19 февраля 2014). В день увольнения его с должности начгенштаба бывший в то время президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

22 февраля того же года Верховная Рада назначила Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность по июнь 2014 года.

25 февраля 2019 года правоохранители задержали Заману и уведомили его в подозрении в совершении государственной измены. "Расследование... завершилось объявлением подозрения бывшему начальнику Генштаба… Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 111 "госизмена", - сообщил тогда главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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В ночь на 26 февраля Печерский районный суд Киева принял решение взять под стражу Заману сроком до 27 марта 2019 года без альтернативы залога.

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко 16 мая текущего года сообщил, что Главная военная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего начальника Генштаба ВСУ. По его словам, подозреваемому и защитникам предоставлен доступ к материалам досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины.

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Киев, Апелляционный суд, ВСУ, Владимир Замана.
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