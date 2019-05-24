Супрун: Два миллиона украинцев нуждаются в каннабисе

Новости Украины: По словам и.о. министра здравоохранения, в Украине каннабис нужен 2 миллионам пациентов.

Более 2 миллионов пациентов в Украине нуждаются в медицинском каннабисе. Об этом во время общения с журналистами рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

"Минздрав поддерживает разрешение на потребление медицинского каннабиса. Это поможет более 2 миллионам пациентов, которые могли бы воспользоваться", — сообщила Супрун.

По словам Супрун, речь, в первую очередь об онкобольных, паллиативных пациентов.

И.о. министра надеется на скорейшее принятие парламентом законопроекта о медицинском каннабисе.

Как сообщалось ранее, проект закона, призванный урегулировать использование каннабиса для нужд медицины и науки, зарегистрирован в Верховной Раде Украины 20 мая.