В Украине планируют построить почти 5 тыс км дорог

Новости Украины: В Украине планируют построить 4800 тыс. километров дорог и железных дорог, шесть портов и 11 логистических центров.

В Украине планируется строительство 4800 километров дорог и железных дорог, шесть портов и 11 логистических центров для этих фондов.

Об этом сообщила пресс-служба представительства Украины в ЕС в Фейсбук.

Вице-премьер-министр европейской и евро-атлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе встречи с генеральным директором по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии Хенриком Хололеем отметила, что одним из приоритетных направлений деятельности украинского правительства, в том числе и стран Восточного партнерства, является реализация проектов в рамках трансъевропейской транспортной сети "Десять-Т инвестиционный план". На эти проекты потребуется почти 13 млрд евро.

"Все проекты, указанные в плане, требуют почти 13 млрд. евро инвестиций. Планируется строительство 4800 километров дорог и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров для этих фондов", - сказано в сообщении.

Кроме того, Климпуш-Цинцадзе добавила, что "Украина рассчитывает на поддержку ЕС, а также на своевременное подписание соглашения об общей авиационной зоне, которое даст толчок развитию украинской авиационной промышленности, так как это увеличит количество рейсов и пассажирские перевозки".