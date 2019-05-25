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Вдыхаем 4 литра за минуту: Супрун развенчала мифы о кислородном коктейле

Вдыхаем 4 литра за минуту: Супрун развенчала мифы о кислородном коктейле
07:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла очередной миф: на этот раз о пользе кислородного коктейля.

Кислородные коктейли бесполезны и является "торговлей воздухом".

Об этом пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на странице в Facebook.

Супрун рассказала, что идея, что кислород способен всасываться через желудок, возникла в Советском союзе в 1960 годы. Впрочем, исследований, как бы подтвердили способности "дышать желудком", нет. Кроме того, много кислорода вредит. Повышение его количества в организме приводит к тому, что набирают обороты свободнорадикальные цепные реакции, старение, повреждение клеточных мембран и ДНК. Дополнительная поставка кислорода требуется, к примеру, пациентам с острой остановкой дыхания.

"Мы не можем дышать желудком или кишечником. Мы дышим легкими, в которых благодаря значительной разнице в давлении углекислый газ отсоединяется от гемоглобина эритроцитов, а на его место присоединяется кислород. Кислород не перемещается в крови в виде свободной молекулы - это токсичный для нас газ, и его переносят или гемоглобин, или железосодержащие ферменты", - объясняет Супрун.

Супрун приводит в пример эксперимент с лабораторными мышами: "чтобы кислород все же попал в кишечник, лабораторных мышек в эксперименте более недели держат в камерах с высоким давлением кислорода (гипербарических камерах). От этого мышки моложе и здоровее не становятся, но в них изменяется кишечная микрофлора. В норме, там живут бактерии, которым кислород не нужен".

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В одном литре коктейля в лучшем случае будет 100-150 миллиграммов кислорода. За сутки мы вдыхаем 550 литров чистого кислорода или вдыхаем 4 литра за минуту. По сути, вместо двух литров кислородного коктейля, можно просто сделать три глубоких вдоха.

Супрун добавила, что самый действенный кислородный коктейль - это пробежка по парку или по лесу после дождя, или хотя бы аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале. Именно работа мышц и сердца улучшает кровоснабжение и увеличивает количество кислорода, который попадает в наш организм.

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Минздрав, Кислородный коктейль, Ульяна Супрун.
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