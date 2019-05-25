Появились ответы теста ВНО по украинскому языку

Новости Украины: Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы на тест ВНО по украинскому языку и литературе основной сессии 2019 года.

23 мая в рамках ВНО состоялся экзамен по украинскому языку и литературе. Его прошли почти 350 тысяч человек. .Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы к тестовой части экзамена.

Экзамен состоял из 58 заданий и был поделен на три блока – "Украинский язык" (33 тестовых задания), "Украинская литература" (24 тестовых задания) и "Собственное высказывание (сочинение).

Экспертная комиссия определит порог "сдал / не сдал" по украинскому языку и литературе до 13 июня. Результаты тестирования опубликуют на информационных страницах участников до 14 июня. Пока же на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования выложили правильные ответы к тестам по предмету, по которым можно себя проверить.

Из более 349 тысяч зарегистрированных на сдачу экзамена в рамках ВНО не пришли около 10 тысяч человек. Если написание теста ученики пропустили по уважительным причинам, которые могут подтвердить, то они еще имеют возможность сдать экзамен во время дополнительной сессии ВНО, которая пройдет с 26 июня по 12 июля.

Проведение тестирования по украинскому языку и литературе обеспечивали почти 58 тысяч специалистов. А за ходом сдачи предмета ВНО следили общественные наблюдатели и представители СМИ.