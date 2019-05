Умер нобелевский лауреат с украинскими корнями Марри Гелл-Манн

В США на 90-м году жизни скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об это сообщили на странице независимого исследовательского центра Институт Санта-Фе в Twitter.

Марри Гелл-Манн родился в 1929 году в еврейской семье эмигрантов из Черновцов. В возрасте 15 лет поступил в одно из самых престижных высших учебных заведений США - Йельский университет. Также окончил Массачусетский технологический институт.

В 1969 году получил Нобелевскую премию по физике за создание системы классификации элементарных частиц. Гелл-Манн открыл самую маленькую известную фундаментальную частицу - кварк, название для которой он взял из романа "Поминки по Финнигану" Джеймса Джойса.

We're sorry to announce the passing of @NobelPrize Laureate and complexity giant Murray Gell-Mann, one of the 20th Century's greatest physicists – pioneer, SFI co-founder, prophet of the quark.

You inspired so many, Murray. You will be missed.

— Santa Fe Institute (@sfiscience) 24 мая 2019 г.